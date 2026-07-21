La operación Rahim, un espejo en el que reflejarse para el Oviedo

El Oviedo sigue avanzando en la operación salida y hace escasos minutos confirmó una operación que apunta a ser clave en el mercado estival. El club azul y el Bolonia han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Rahim Alhassane por un importe que alcanzará los 3,5 millones de euros (de los que el 20% se irá para el Recreativo), una jugada muy provechosa para los azules, que podrán reinvertir ese dinero en otras incorporaciones. “Hay plantillas que no se olvidan y tú siempre formarás parte de la que consiguió el histórico ascenso a Primera. Gracias por tu trabajo, compromiso y entrega desde el primer día que llegaste. Te deseamos lo mejor en tu nuevo camino. Esta siempre será tu casa Rahim”, escribió el club en su comunicado.

La rentabilidad con el lateral nigerino es la que le gustaría tener a la entidad con cada operación. Rahim llegó a la entidad carbayona en el verano de 2024 procedente del Recreativo de Huelva. El Oviedo había pagado 450.000 euros más una serie de variables que podían alcanzar los 700.000 por un futbolista que nunca había jugado en el fútbol profesional. Además, el conjunto andaluz se reservó un 20% por una futura venta. Los informes recabados por la secretaría azul eran muy positivos sobre un futbolista muy veloz y con un físico privilegiado que acabaría siendo importante en el ascenso del Oviedo a Primera.

En aquella temporada, Rahim disputó más de 2.000 minutos repartidos en 29 encuentros. Jugó todos los minutos del play-off (incluso iniciando el tanto de la remontada ante el Mirandés) y dio una asistencia. Tras consolidarse en el equipo azul, la temporada en Primera era la de su confirmación, aunque tuvo una dura competencia con un Javi López que fue de lo mejor del club azul durante muchos tramos del curso. Aún así, el internacional africano jugó 28 encuentros y más de 1.700 minutos.

De esta forma, el Oviedo consigue multiplicar la inversión realizada y un importante retorno económico por un futbolista que fue importante para conseguir los objetivos y que ahora abandona la entidad para jugar en la máxima división italiana. Una apuesta redonda que al club le gustaría replicar, con Samu Rodríguez, recién llegado de Alcorcón, en el foco. “Lo de Rahim es un gran ejemplo, se ha revalorizado en Oviedo, ha tenido un buen impacto y nos ha ido bien. Esperemos que sea igual con Samu”, reconocía David Fernández, director deportivo azul, la semana pasada.

Rodríguez no es el único futbolista proveniente de Primera Federación al que el Oviedo le dará la oportunidad esta temporada. Joaquín Delgado y Víctor Mingo realizan la pretemporada a las órdenes de Calero, aunque lo más probable es que uno de los dos salga cedido. De todas formas, es un buen ejemplo de que el club cada vez se fija más en los futbolistas interesantes que proceden de la categoría de bronce.

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Volviendo a Rahim, al margen de los grandes beneficios que pueda aportar a la entidad, el club tendrá que buscar un sustituto en el mercado. David Fernández deberá decidir qué tipo de perfil considera idóneo para ese perfil: si apostar por un jugador más veterano o por otro futbolista joven que compita de tú a tú con Samu Rodríguez. En cualquier caso, lo que queda claro es que la operación de Rahim ha sido una apuesta redonda para el Oviedo.