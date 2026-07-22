Dani Calvo, en El Requexón: "Todo lo que se ha fichado es un acierto, se va a hacer un proyecto interesante"

Dani Calvo, uno de los capitanes del Oviedo, estrena la sala de prensa de El Requexón esta pretemporada.

Una pretemporada muy intensa. "El primer día, Calero nos inculcó esa intensidad y esa pasión para que en los partidos la saquemos. La línea de trabajo es buenísima. Encaja muy bien en los futbolistas. Queremos jugar ante nuestra gente".

Plantilla joven. "Hay muchos chicos que han subido. Hay nuevos fichajes que ya tenían bagaje. Aunar la experiencia con la juventud es positivo. Al final nos hacemos mayores y hace falta cultivar relevo generacional. Es un acierto. Es gente con hambre".

Él parón. "Son las vacaciones más largas que hemos tenido, pero después de un año duro lo hemos tomado como relax total. Hemos recuperado toda la energía perdida. Es todo nuevo. Los objetivos son distintos. Quiero sumar y aportar desde donde me toque".

Los entrenamientos. "En pretemporada muchos entrenadores intentan el condicionamiento físico y Calero ya empezó entrenando táctica. Él intenta que los jugadores lo cojamos lo antes posible. En esa línea estamos y lo estamos entendiendo".

Marco Esteban. "Lo veo preparado. Lo que veo entrenando y compitiendo me parece un central joven, de la casa, fiable y se deja aconsejar. Es super cumplidor. Le veo todos los requisitos para formar parte de la primera plantilla. Veo que está dando ese paso porque lo veo con madurez".

La despedida de Cazorla. "Fue triste. Sabemos lo que es Santi para el Real Oviedo. Estaba en casa desconectando. Cuando se hizo público me puse triste por lo que significó para el fútbol. Me siento un afortunado de haber compartido tres años de mi carrera con él. Nunca me habría imaginado haber compartido un vestuario con alguien así. Ha dado tres masterclass estos años. Ha sido transversal para el club y su imagen, mejoró muchas áreas del club. Nunca tendremos un jugador con ese impacto en el Real Oviedo. Desearle la mayor de las suertes, sería un lujo tenerlo aquí en el club".

Noticias relacionadas

El mercado. "Los fichajes son grandes jugadores. Joven pero con bagaje y gente de Primera RFEF que está preparada. Hasta el día de hoy es un acierto. Se va a hacer un proyecto muy interesante".