El Real Oviedo cierra a Juan Cruz y a Villahermosa

El Real Oviedo cierra los fichajes de Juan Cruz y de Dani Villahermosa. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el lateral izquierdo, que quedó libre tras la finalización de su contrato con Osasuna, acepta la oferta del Oviedo, que ve en él la pieza ideal para apuntalar una demarcación que ha quedado tocada tras la salida de Rahim Alhassane rumbo al Bolonia italiano, y cuyo interés comenzó cuando la entidad carbayona trataba de fichar a Cata como su nuevo director deportivo, tal y como adelantó este periódico.

Además, los azules fichan también a Villahermosa, centrocampista del Andorra, en una operación que, a diferencia de la de Juan Cruz, sí exigirá el pago de un traspaso. El catalán, de 25 años, mantiene contrato con el conjunto tricolor hasta junio de 2027, por lo que cualquier acuerdo pasaba necesariamente por convencer al club andorrano, que partía con una postura firme en la negociación. Los azules han trabajado en rebajar la cifra que exigía el Andorra, y aunque la entidad presidida por Gerard Piqué no ha confirmado oficialmente ningún acuerdo, todo indica que la operación está prácticamente resuelta.

Uno de los factores que ha impulsado el fichaje tiene nombre propio: David Fernández, el director deportivo azul, conoce a Villahermosa desde su etapa en la cantera del Espanyol, club en el que el centrocampista se formó durante catorce años antes de dar el salto al fútbol profesional. Esa relación de confianza ha sido determinante para que el Oviedo se haya adelantado a otros clubes interesados en su fichaje. En el plano estrictamente deportivo, los números respaldan la apuesta: en la pasada temporada, Villahermosa firmó su mejor curso como profesional, con 7 goles y 8 asistencias repartidos en 41 partidos con el Andorra en Segunda División, cifras que lo convirtieron en uno de los futbolistas más determinantes del conjunto tricolor y que reflejan un perfil de centrocampista total, con llegada y capacidad de generar juego.

Juan Cruz, defensor, de 33 años, llega avalado por seis temporadas en El Sadar, en las que se consolidó como un lateral de garantías tanto en defensa como en la salida de balón, además de la experiencia de haber ascendido a Primera División con el Elche en su etapa más temprana. Su perfil, de jugador contrastado y con jerarquía, encaja como el complemento perfecto para Samu Rodríguez, el otro fichaje ya cerrado por los azules para esa banda, procedente del Alcorcón y con un perfil bastante más joven e inexperimentado en la categoría. La operación, eso sí, no ha sido sencilla: el jugador ha esperado hasta el final a comprobar si le llegaba alguna propuesta desde Primera División, y el Mallorca también ha tanteado su fichaje en las últimas semanas. Pese a ello, la propuesta oviedista, la que más le convence, es la que se ha impuesto.

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Con Juan Cruz y Villahermosa amarrados, el Real Oviedo confirma el ritmo frenético que ha marcado su verano en el mercado de fichajes. El club azul encara así la resolución de dos de sus principales objetivos, cubriendo de un plumazo dos zonas del campo, el lateral izquierdo y el centro de la medular, que la dirección deportiva llevaba semanas señalando como prioritarias de cara a la temporada 2026-27. Además, los azules siguen peleando por el fichaje del delantero Carlos Fernández, que tiene muchas novias en la categoría. Sin embargo, el Oviedo no se rinde y apuesta fuerte por el ariete de la Real Sociedad.