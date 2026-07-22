La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere
La cita supondrá el regreso de España al feudo del Oviedo once años después de su última visita
O. O.
El Carlos Tartiere volverá a vestirse de gala para recibir a la Selección Española. El próximo 3 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a la República Checa en Oviedo, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League, que dará comienzo a las 20.45 horas.
La cita supondrá el regreso de España al feudo del Oviedo once años después de su última visita. En aquella ocasión, el equipo nacional se impuso por 2-0 a Eslovaquia con goles de Fernando Torres y de Xavi, en un partido de clasificación para la Eurocopa, en una noche inolvidable para la afición oviedista y asturiana.
La vuelta de la Selección Española alTartiere supone una nueva oportunidad para que Oviedo y Asturias vuelvan a situarse en el foco del fútbol internacional. La afición azul y todos los amantes del deporte podrán disfrutar de una cita de primer nivel y ver de cerca a los campeones del mundo.
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