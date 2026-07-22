Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere

La cita supondrá el regreso de España al feudo del Oviedo once años después de su última visita

Aficionados del Real Oviedo, en el Carlos Tartiere. | IRMA COLLÍN

Aficionados del Real Oviedo, en el Carlos Tartiere. | IRMA COLLÍN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. O.

El Carlos Tartiere volverá a vestirse de gala para recibir a la Selección Española. El próximo 3 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a la República Checa en Oviedo, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League, que dará comienzo a las 20.45 horas.

La cita supondrá el regreso de España al feudo del Oviedo once años después de su última visita. En aquella ocasión, el equipo nacional se impuso por 2-0 a Eslovaquia con goles de Fernando Torres y de Xavi, en un partido de clasificación para la Eurocopa, en una noche inolvidable para la afición oviedista y asturiana.

Noticias relacionadas

La vuelta de la Selección Española alTartiere supone una nueva oportunidad para que Oviedo y Asturias vuelvan a situarse en el foco del fútbol internacional. La afición azul y todos los amantes del deporte podrán disfrutar de una cita de primer nivel y ver de cerca a los campeones del mundo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
  4. Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
  8. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días

La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere

La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere

Aguas de Avilés adelanta la renovación de más de 700 metros de tuberías en San Cristóbal tras una cadena de averías que dejó sin suministro a unos 200 vecinos

Aguas de Avilés adelanta la renovación de más de 700 metros de tuberías en San Cristóbal tras una cadena de averías que dejó sin suministro a unos 200 vecinos

La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas

La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas

Una asociación de militares denuncia ante la Fiscalía la agresión a soldados durante la final del Mundial en Navarra

Una asociación de militares denuncia ante la Fiscalía la agresión a soldados durante la final del Mundial en Navarra

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de 2 toallas para ducha más barato del mercado: de secado rápido y ligeras

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de 2 toallas para ducha más barato del mercado: de secado rápido y ligeras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mini horno más potente y barato del mercado: con temporizador de 60 minutos y funcionamiento continuo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mini horno más potente y barato del mercado: con temporizador de 60 minutos y funcionamiento continuo

El PP se reafirma en su postura respecto a la posible venta del suelo del Chas: "Respetamos el planteamiento urbanístico de esos terrenos"

El PP se reafirma en su postura respecto a la posible venta del suelo del Chas: "Respetamos el planteamiento urbanístico de esos terrenos"

Langreo estrena las "paradonas" de autobús de Sama y Riaño

Langreo estrena las "paradonas" de autobús de Sama y Riaño
Tracking Pixel Contents