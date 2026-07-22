La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere

El Carlos Tartiere volverá a vestirse de gala para recibir a la Selección Española. El próximo 3 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a la República Checa en Oviedo, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League, que dará comienzo a las 20.45 horas.

La cita supondrá el regreso de España al feudo del Oviedo once años después de su última visita. En aquella ocasión, el equipo nacional se impuso por 2-0 a Eslovaquia con goles de Fernando Torres y de Xavi, en un partido de clasificación para la Eurocopa, en una noche inolvidable para la afición oviedista y asturiana.

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La vuelta de la Selección Española alTartiere supone una nueva oportunidad para que Oviedo y Asturias vuelvan a situarse en el foco del fútbol internacional. La afición azul y todos los amantes del deporte podrán disfrutar de una cita de primer nivel y ver de cerca a los campeones del mundo.