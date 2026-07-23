El Real Oviedo cierra a Carlos Fernández y dispara un mercado a ritmo vertiginoso

El Real Oviedo cierra el fichaje de Carlos Fernández, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El delantero, propiedad de la Real Sociedad, pondrá rumbo al Carlos Tartiere tras una temporada en la que resucitó su carrera cedido en el Mirandés, y se convierte en la última pieza de un mercado veraniego que el club asturiano está resolviendo a una velocidad de vértigo.

El sevillano, de 29 años, llegaba al curso pasado necesitado de minutos y confianza tras dos cesiones fallidas —en el Granada y en el Cádiz— lastradas por una grave lesión de rodilla. En Anduva encontró por fin la continuidad que se le había negado durante años: 35 partidos, 31 de ellos como titular, y 16 goles que lo devolvieron al primer plano de la Segunda División, con permiso de apenas dos asistencias que reflejan un perfil de puro finalizador. Su capacidad para jugar de espaldas a la portería, asociarse con los mediapuntas y atacar espacios lo convirtieron en uno de los delanteros más cotizados de la categoría, con clubes como el Almería vigilando de cerca su recuperación. De hecho, es un perfil que se asociaría a la perfección con Chris Ramos en el caso de que Calero quiera jugar con dos arietes.

Ese resurgir, unido a que el Oviedo necesita gol tras el descenso a Segunda, ha llevado a la dirección deportiva a priorizarlo por delante de otras opciones sobre la mesa. Carlos Fernández llega, además, con la vitola de haber sido internacional sub-21 y de conocer el gol de Primera con la propia Real Sociedad antes de que la rodilla frenara su progresión.

Su llegada no es un movimiento aislado. El club carbayón ha cerrado también las incorporaciones de Juan Cruz, lateral izquierdo que queda libre tras su etapa en Osasuna, y de Dani Villahermosa, centrocampista que la pasada campaña firmó siete goles y ocho asistencias en el Andorra. Dos operaciones muy distintas —una a coste cero y con la experiencia de un futbolista de 33 años; otra por un jugador en plena progresión de 25— que completan un puzle armado en tiempo récord.

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El resultado es una planificación deportiva que avanza a un ritmo que pocos rivales de Segunda están pudiendo seguir. Con el objetivo puesto en el regreso inmediato a Primera, el Oviedo se asegura gol, galones y una medular renovada antes incluso de que el mercado entre en su recta final.