Calero, en la previa ante el Dépor: "Estoy contento con el mercado, pero soy exigente y necesitamos más"

Julián Calero, estrenó hoy la sala d prensa de El Requexón como nuevo entrenador deel Real Oviedo. En ella, valoró el mercado de fichajes, la previa del partido ante el Dépor, y una pretemporada exigente.

Su adaptación. "Debería decir que estoy adaptándome, pero tengo la ventaja de conocer la ciudad, el club y lo que quiero hacer. Sí estamos con mucho trabajo, una carga de trabajo muy alta para mecanizar cosas y que el equipo coja lo que queramos, estamos marcando al jugador lo que queremos. El estadio muy cambiado, El Requexón menos. Sé que estamos ahí con el proyecto de la nueva ciudad deportiva, pero aun así aquí tenemos todo lo necesario y me encuentro a gusto con este paraje".

La exigencia. "Siempre que empieza una pretemporada los jugadores están con expectación y abiertos al mensaje que se les da. Sabemos de dónde venimos y la dificultad de hacia dónde queremos ir. Somos muy pesados para automatizar muchas cosas de modelo de juego y quiero que sea un equipo competitivo e intenso. Quiero que la gente disfrute viéndonos competir. No renunciamos a nada, ni a ser fuerte sin balón ni a tener el mando de los partidos a través del balón. El tiempo pasa volando".

Una plantilla renovada. "Que sean muchos jugadores nuevos tiene cosas buenas, y es que traen la cabeza limpia e ilusiones nuevas. Por el contrario, hay que fusionar muchas cosas y el proceso lleva un tiempo, pero queremos minimizarlo con el trabajo diario que hacemos. Lo importante es que sean buenos, si lo son, se adaptarán pronto. Vamos poco a poco creciendo. No me gusta ese tipo de retoricas, están muy manidas. Claro que queremos llegar a los 50 puntos, pero lo que quiero es que mi equipo esté preparado para competir desde la jornada 1. Quiero que la gente vuelva a ver un equipo ganador".

La retirada de Cazorla. "Santi lo explicó muy bien. Tuve una conversación larga, de una hora. Le hablé como si fuese mi hijo, le di la opción de quedarse como jugador y hablamos de su papel en el equipo y su importancia. Le ofrecí también pertenecer al cuerpo técnico. Y todo el tiempo para pensarlo, claro. Lo mío fue una opinión más y le puse sobre la mesa todas las cartas. La decisión era suya, habló con su familia y tomo una decisión suya, única y exclusivamente suya. He tenido mensajes con él y creo que tendremos una gran relación, lo veremos por aquí mucho porque su hijo estuvo también en El Requexón. Ni empujé para un lado ni para otro, solo le puse las cartas encima de la mesa".

La previa ante el Dépor. "Me hace ilusión lo de mañana. He vuelto varias veces aquí y siempre me han tratado con respeto. Ahora por la ciudad me apoyan mucho, me siento bien y quiero jugar en el Tartiere. Me preocupa el nivel que podamos tener ante un equipo de Primera, me hubiese gustado llegar con más tiempo, pero queremos hacerlo bien. Quiero que mis jugadores empiecen a competir ya. Vamos por el buen camino, estamos intentando reforzar las zonas que queremos y tenemos un grueso grande de jugadores españoles que dominan y conocen la categoría. Seguirán llegando jugadores, aunque en estos tiempos las plantillas no se cierran hasta última hora. Estoy contento, pero soy exigente, necesitamos más. La categoría es muy larga y dura, necesitamos muchos jugadores y buenos".

El mercado. "En la parte de arriba estamos intentando reforzarnos y estamos cerca de algunos jugadores. En el medio también. Con la llegada de Juan Cruz reforzamos una posición que se había quedado coja. También en el extremo. Estamos pendientes en general, porque hasta el último día puede haber salidas y entradas y hay que saber adaptarse. Al final el objetivo es tener gente que quiera estar aquí y partirse el lomo por el equipo. Sí, hay que completar la punta del ataque. Alguno tendrá que salir, arriba necesitamos alternativas si queremos ser un equipo poderoso. Chris va a al espacio y por arriba es poderoso, Isfan tiene mucha potencia de piernas y un disparo de zurda importante. Nos falta un perfil que tenga experiencia con el gol y no le asuste el Tartiere, estamos en ello. Carlos Fernández reúne esas características, sí. Tiene gol y siempre me ha gustado. No sé si la operación se puede hacer o no, hay otros nombres también".

Juan Cruz. "Nos puede hacer de comodín, es un lateral más bajo que Samu y también puede ser central. Nos da riqueza en la plantilla. No descarto tampoco que en algún contexto de partido pueda jugar en línea de tres. Nos da riqueza y experiencia. Es un buen fichaje para una zona muy importante, tenemos ese punto en una línea clave. Puede llegar otro central, es una posición en la que hay rojas y bajas y hay que tener jugadores".

Reina. "Alberto Reina es un todoterreno y no lo quiero focalizar en una sola posición. Quiero aprovechar sus características, su llegada, pero también el juego que genera yendo abajo. Tengo que encontrarle esa posición en la que se encuentre cómodo y quiero que vaya de área a área".

Samu Rodríguez. "Samu me ha sorprendido para bien. Tiene muy buenas condiciones, sabe qué tiene que mejorar y tiene capacidad para ello. En ataque llega bien, tiene potencia. Nos va a dar muchas cosas y me gusta su predisposición.

Ilic. "No he podido entrenar con él apenas. Le ves desde fuera y es vistoso, tiene cosas buenas. No tuvo una buena temporada igual. Tuvo un golpe en la costilla y no ha podido entrenar apenas y estoy a la espera de que el club tome decisiones. Creo que es un buen futbolista.

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Los canteranos. "Los chicos están bien, se han adaptado a una forma de trabajar novedosa. Es complicado hacerse espacio en esta plantilla, unos bajarán al filial y otros es importante que salgan cedidos. Otros podrían formar parte de la plantilla, siempre con la posibilidad de que pueda competir cuando llegue el momento. Estar por estar no, quiero que estén para ayudarnos. Enzo Pérez es un jugador que va a ser futbolista, Marco Esteban ha estado bien, Agudín, Dieguito… Espi. Los tengo controlados y tendremos que ver cuál es su espacio".