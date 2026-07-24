El Real Oviedo anuncia el fichaje de Juan Cruz, que ya se entrena en El Requexón

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Juan Cruz, que se convierte en nuevo jugador de la entidad azul hasta 2028. El fichaje, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, cierra una operación que se ha alargado durante buena parte del mercado estival. El futbolista ya se entrenó esta mañana en El Requexón a las órdenes de Calero y pasó el reconocimiento médico sin problemas.

El nombre del lateral zurdo lleva meses sobre la mesa del Tartiere. El interés nació en primavera, cuando José Antonio Prieto, 'Cata', sonaba con fuerza para convertirse en el nuevo director deportivo carbayón tras su etapa como mano derecha de Braulio Vázquez en Osasuna. Fue entonces cuando puso sobre la mesa el nombre de Juan Cruz, futbolista al que conocía a la perfección de su paso por El Sadar. La posterior renuncia de 'Cata' a hacerse cargo de la dirección deportiva enfrió la operación, que quedó en un segundo plano.

El interés, sin embargo, nunca desapareció del todo. En las últimas semanas, y con la salida de Rahim Alhassane rumbo al Bologna, el Real Oviedo reactivó su apuesta por Juan Cruz para doblar la posición de lateral izquierdo junto al recién llegado Samu Rodríguez. Finalmente, y pese a la competencia de otros clubes de Primera División como el Mallorca, los azules han logrado cerrar el acuerdo con el defensa, que quedó libre tras su desvinculación de Osasuna.

Nacido en Madrid el 28 de julio de 1992, Juan Cruz se formó en las categorías inferiores del Bologna, iniciando así una trayectoria que le ha llevado a desarrollar gran parte de su carrera entre el fútbol italiano y el español. Tras sus etapas en la Carrarese, el San Marino Calcio, el FC Pistoiese, la UD Sanse y el Rayo Majadahonda, el defensor dio el salto al Elche, donde disputó dos temporadas y fue una pieza fundamental en el ascenso del conjunto ilicitano a Primera División en la campaña 2019/20.

Su rendimiento le abrió las puertas de Osasuna, donde permaneció seis temporadas en la máxima categoría del fútbol español. Con el conjunto navarro disputó más de 150 partidos oficiales, consolidándose como un futbolista de referencia gracias a su solidez defensiva, su recorrido por la banda izquierda y su experiencia al máximo nivel.

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Ahora, Juan Cruz llega al Real Oviedo para reforzar el flanco izquierdo de la zaga carbayona, aportando calidad, experiencia, liderazgo y fiabilidad defensiva. Su incorporación permitirá al conjunto dirigido por Julián Calero sumar un perfil contrastado, con una amplia trayectoria en el fútbol profesional y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.