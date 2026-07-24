El Real Oviedo vuelve a la carga por Kevin Lomónaco, central de Independiente: así está la operación

La historia se repite, aunque con un escenario bien distinto. El verano pasado, con el Real Oviedo instalado en Primera División tras su regreso a la máxima categoría, Jesús Martínez y el Grupo Pachuca pelearon hasta el último suspiro del mercado por hacerse con Kevin Lomónaco, el central de Independiente que se había ganado un hueco en las convocatorias de Lionel Scaloni. Aquella operación, que llegó a rondar los diez millones de euros, se intentó en dos ocasiones distintas y en las dos acabó chocando con el mismo muro: el alto coste del futbolista. El Oviedo terminó resolviendo la zaga con la cesión de David Carmo, procedente del Nottingham Forest.

Doce meses después, con el conjunto asturiano de vuelta a Segunda División tras una temporada para el olvido en la élite, el nombre de Lomónaco ha vuelto a colarse con fuerza en las oficinas de Pachuca, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Jesús Martínez, que nunca ha ocultado su debilidad por el zaguero argentino, no se resigna a dejarlo escapar por segundo año consecutivo y ha vuelto a poner toda la maquinaria del conglomerado azteca al servicio de esta operación para el Oviedo, una de las prioridades del club de cara a la próxima temporada.

Una negociación marcada por el precio del traspaso

Según han informado varios medios argentinos, el Oviedo reactivó los contactos con Independiente a mediados de julio con una primera oferta verbal que se quedaba por debajo de las pretensiones económicas del club de Avellaneda. Desde entonces, la negociación no ha dejado de avanzar: Independiente, necesitado de ingresos para sanear sus cuentas, reclama en torno a los seis millones de dólares por el traspaso del central, pero Pachuca pelea por rebajar esas pretensiones.

La operación, sin embargo, sigue sin ser ni mucho menos sencilla. Lomónaco, de 24 años, continúa vinculado a Independiente hasta finales de 2028, un contrato que otorga al club argentino galones de sobra para no malvender a uno de sus activos más valiosos. Transfermarkt sitúa su valor de mercado en 8 millones de euros, una cifra que da idea de la magnitud del esfuerzo económico que debe hacer el Oviedo para culminar con éxito el fichaje. Y ya no solo el traspaso, sino hacer frente a la que sería la ficha más alta del equipo. Es una operación muy complicada.

El Oviedo insiste pese a la competencia europea

A lo largo del último año, Lomónaco ha estado en la agenda de clubes de primer nivel. En primavera llegó a hablarse de un acuerdo cercano con el Betis, mientras que en los últimos meses también han aparecido en escena clubes mexicanos, además de un sondeo informal de River Plate que no llegó a cuajar. Ninguna de esas vías terminó por concretarse, pero todas ellas confirman lo mismo: el central argentino sigue siendo un bien muy preciado en el mercado, especialmente a nivel europeo, lo que complica y encarece cualquier intento de hacerse con sus servicios, y más para un club de Segunda División como es el Oviedo. A la cuestión puramente económica se suma además un matiz deportivo que podría facilitar la salida. En el último tramo de la pasada temporada, Lomónaco perdió peso en el once de Gustavo Quinteros, que no terminó de considerarlo una pieza indiscutible en su esquema, un factor que también podría estar empujando al futbolista a probar suerte en Europa.

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Lo llamativo de este culebrón es que, si finalmente llega a buen puerto, el Oviedo conseguiría en Segunda División lo que no pudo lograr la pasada temporada en Primera División: hacerse con un central por el que han preguntado equipos de la Premier League, de LaLiga y que ha llegado a vestir la camiseta de la selección argentina. Un fichaje de ese calibre, aun en la categoría de plata, supondría un espaldarazo enorme para un proyecto que necesita reconstruirse cuanto antes tras el descenso y que no esconde su ambición de devolver rápidamente al Oviedo a la máxima categoría. Con todo, tanto en el club azul como en Pachuca son conscientes de que la operación dista mucho de estar cerrada. El precio que pide Independiente, la competencia de otros clubes y la complejidad de encajar el porcentaje de derechos económicos reclamado hacen que Jesús Martínez tenga por delante, un año después, una negociación tan deseada como complicada.