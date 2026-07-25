EN DIRECTO | El Oviedo lleva el peso del partido, pero el Dépor golpea con más fuerza (0-0)

El Real Oviedo llega con tres ausencias a su primer examen a puerta abierta de la pretemporada. El equipo que dirige Julián Calero recibirá este sábado, a partir de las 19.30 horas, al Deportivo de La Coruña en el Tartiere.

El técnico madrileño no podrá contar con Luka Ilic, Brandon Domingues ni Joaquín Delgado. El centrocampista serbio arrastra desde hace una semana las molestias derivadas de un golpe en la cadera, y sigue sin entrenarse junto al resto del grupo a pesar de que no reviste gravedad. En principio, su baja se limita a este compromiso. Situación similar es la de Joaquín Delgado, recién incorporado a la disciplina del primer equipo tras su regreso de cesión. Delgado lleva varios días sin ejercitarse por unas molestias que, a priori, tampoco son graves, pero los azules prefieren no arriesgarse con el ariete.

Se retira lesionado Aiti y entra Luismi Cruz

El Dépor protagoniza un par de llegadas de peligro, aunque Narváez es un seguro

Comienza bien el Oviedo, llevando el peso del partido

Once del Real Oviedo: Narváez; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Samu; Youness, Aldasoro, Reina; Pablo Sáenz, Isfan y Chaira. Once del Deportivo de A Coruña: Germán; Alti, Noubi, Dani Barcia, Ximo Navarro; Amatucci, Quagliata, Soriano, Aps-Jensen, Bil y Aubameyang.