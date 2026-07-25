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EN DIRECTO | El Oviedo lleva el peso del partido, pero el Dépor golpea con más fuerza (0-0)

Calero cuenta con tres bajas para el duelo ante el cuadro gallego, recién ascendido

Entrenamiento del Real Oviedo

Entrenamiento del Real Oviedo / Miki López / LNE

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Real Oviedo llega con tres ausencias a su primer examen a puerta abierta de la pretemporada. El equipo que dirige Julián Calero recibirá este sábado, a partir de las 19.30 horas, al Deportivo de La Coruña en el Tartiere.

El técnico madrileño no podrá contar con Luka Ilic, Brandon Domingues ni Joaquín Delgado. El centrocampista serbio arrastra desde hace una semana las molestias derivadas de un golpe en la cadera, y sigue sin entrenarse junto al resto del grupo a pesar de que no reviste gravedad. En principio, su baja se limita a este compromiso. Situación similar es la de Joaquín Delgado, recién incorporado a la disciplina del primer equipo tras su regreso de cesión. Delgado lleva varios días sin ejercitarse por unas molestias que, a priori, tampoco son graves, pero los azules prefieren no arriesgarse con el ariete.

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