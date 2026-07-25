El Real Oviedo empata a cero ante el Dépor en su estreno en el Tartiere: así fue el partido

Ni Calero encontró la victoria en su estreno en el Tartiere ni Aubameyang encontró el balón. Empate a cero anoche en el Tartiere, en un amistoso que dejó más titulares en el palco y en la taquilla que en el marcador. El gabonés, anunciado como la gran novedad del verano gallego, se pasó el partido paseando el cartel sin firmar una sola jugada.

Arriba, en el palco, el nuevo organigrama al completo: el presidente, Martín Peláez; el nuevo vicepresidente, César Martín; Agustín Lleida y Roberto Suárez; y David Fernández, que empieza a estrenarse como director deportivo. Abajo, en taquilla, otra historia. Pocas puertas abiertas, colas eternas y varios socios entrando con el partido ya en marcha. Y para rematar, el club cobró gastos de gestión por las entradas a los socios, por lo que muchos decidieron verlo por la tele. Entre eso y el calor, el Tartiere se quedó a medio llenar.

En el campo, el Oviedo empezó mandando, con el balón y varias llegadas a campo contrario. Isfan, de titular en punta, hizo los deberes sin firmar ningún examen brillante: bien colocado, discreto, sin mácula pero sin chispa. El Dépor tardó poco en hacerse con el balón, aunque el Oviedo aguantó atrás gracias a un gran Miguel Narváez, portero llamado a ser segundo de Aarón tras subir del Vetusta. Calero, de paso, se probó traje nuevo: un 4-2-3-1 parecido al de los azules la pasada campaña, dejando en el armario el 4-4-2 que le caracteriza.

Real Oviedo 0 0 Deportivo de A Coruña Alineación Real Oviedo Narváez; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Samu; Youness, Aldasoro; Pablo Sáenz, Reina, Chaira; e Isfan. CAMBIOS Jacobo González por Chaira, min. 36. Mingo y Aisar por Isfan y Sáenz, min. 58. Eze por Jacobo, Cardero por Reina, Enzo Pérez por Samu Rodríguez, Dieguito por Calvo, Agudín por Costas, Marco Esteban por Aldasoro y Berzal por Nacho Vidal, min. 75. Alineación Deportivo de A Coruña Germán; Alti, Noubi, Dani Barcia, Ximo Navarro; Amatucci, Quagliata, Soriano, Aps-Jensen, Bil y Aubameyang. CAMBIOS Luismi Cruz por AIti, min. 27. Kevin por Alti, Arnau por Soriano, Ede por Amatucci, Riki por Aubameyang, Eddahchouri por Aps-Jensen, Villares por Ximo Navarro y Comas por Bil, min. 64. Cid Camacho (Castilla y León). Carlos Tartiere: 7.106 espectadores.

El Oviedo mandó hasta el minuto 15. A partir de ahí, dominio deportivista casi completo, aunque sin premio: los azules se mantuvieron sólidos atrás. En el 36, el único mal trago de la noche. Chaira recibió un golpe seco en el hombro y tuvo que salir; no era la primera vez que esa articulación le pasaba factura. Entró Jacobo González. Nada más arrancar la segunda parte, Chaira fue trasladado al hospital en ambulancia, a la espera del parte médico oficial.

Calero no tocó el once en la reanudación. Los cambios llegaron en el 58: Víctor Mingo por Isfan, mismo puesto, y Aisar por el extremo Pablo Sáenz, para jugar por delante de Nacho Vidal. Dos minutos después, Aldasoro se topó con el larguero, que le birló lo que iba camino de golazo. En la jugada siguiente, la respuesta gallega: Asp Jensen se plantó solo ante Narváez tras una buena jugada y mandó el balón más alto que las expectativas puestas en Aubameyang.

El Dépor movió el banquillo entero de golpe, siete cambios, y con ellos se fue del campo el gabonés, que hasta entonces tampoco había hecho mucho por notarse. Sin estrellas ya sobre el césped, el partido se puso feo: patadas por todas partes y fútbol de saldo para los dos.

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Calero completó su propia tanda en el 75: Eze por Jacobo, Cardero por Reina, Enzo Pérez por Samu Rodríguez, Dieguito por Calvo, Agudín por Costas, Marco Esteban por Aldasoro y Berzal por Nacho Vidal. Con Narváez ya desde el once inicial, el Oviedo cerró el partido con ocho canteranos sobre el césped. Y dieron la mejor imagen del día, con orden y mordiente. Segundo test de pretemporada completado y segundas tablas a cero goles. Habrá que esperar al miércoles a ver si los azules suman su primer gol. Esta vez, en el Vega de Anzo de Grado ante la Ponferradina.