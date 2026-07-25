El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Fernández

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para el traspaso de Carlos Fernández, que se convierte en nuevo jugador de la entidad azul en propiedad hasta junio de 2028, a expensas de superar el reconocimiento médico pertinente. La confirmación de este fichaje fue adelantada el pasado jueves por LA NUEVA ESPAÑA.

Nacido en Castilleja de Guzmán (Sevilla) el 22 de mayo de 1996, Carlos Fernández se formó en la cantera del Sevilla, club con el que debutó con el primer equipo siendo todavía canterano, iniciando así una trayectoria que le ha llevado a competir tanto en Primera como en Segunda División.

Tras su etapa de formación en Nervión, el delantero salió cedido al Deportivo de La Coruña y, después, al Granada, donde firmó una notable temporada anotando 14 goles entre Liga y Copa y siendo una pieza importante en la histórica clasificación del conjunto nazarí para la Europa League.

Su rendimiento le abrió las puertas de la Real Sociedad, equipo al que se incorporó en enero de 2021 y en el que ha permanecido durante las últimas seis temporadas. Con el conjunto donostiarra conquistó la Copa del Rey en 2021 para militar a continuación en el Cádiz y el Mirandés, firmando en este último una destacada temporada con 16 goles en 35 partidos que reafirmó su nivel goleador.

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Ahora, Carlos Fernández llega al Real Oviedo para reforzar la delantera azul, aportando gol, experiencia y capacidad de trabajo. Se trata de un perfil contrastado, con un extenso bagaje en el fútbol profesional español y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.