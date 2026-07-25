Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Fernández

El delantero firma con la entidad azul hasta junio de 2028 tras su paso por el conjunto donostiarra, aportando gol y experiencia a la plantilla

Carlos Fernández, con el Mirandés

Carlos Fernández, con el Mirandés / Mirandés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para el traspaso de Carlos Fernández, que se convierte en nuevo jugador de la entidad azul en propiedad hasta junio de 2028, a expensas de superar el reconocimiento médico pertinente. La confirmación de este fichaje fue adelantada el pasado jueves por LA NUEVA ESPAÑA.

Nacido en Castilleja de Guzmán (Sevilla) el 22 de mayo de 1996, Carlos Fernández se formó en la cantera del Sevilla, club con el que debutó con el primer equipo siendo todavía canterano, iniciando así una trayectoria que le ha llevado a competir tanto en Primera como en Segunda División.

Tras su etapa de formación en Nervión, el delantero salió cedido al Deportivo de La Coruña y, después, al Granada, donde firmó una notable temporada anotando 14 goles entre Liga y Copa y siendo una pieza importante en la histórica clasificación del conjunto nazarí para la Europa League.

Su rendimiento le abrió las puertas de la Real Sociedad, equipo al que se incorporó en enero de 2021 y en el que ha permanecido durante las últimas seis temporadas. Con el conjunto donostiarra conquistó la Copa del Rey en 2021 para militar a continuación en el Cádiz y el Mirandés, firmando en este último una destacada temporada con 16 goles en 35 partidos que reafirmó su nivel goleador.

Noticias relacionadas

Ahora, Carlos Fernández llega al Real Oviedo para reforzar la delantera azul, aportando gol, experiencia y capacidad de trabajo. Se trata de un perfil contrastado, con un extenso bagaje en el fútbol profesional español y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  2. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  3. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  4. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  5. La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
  6. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo
  7. Ágata, la pequeña ovetense que vino al mundo con una estrella: 'Solo quería que todo saliera bien y que naciera sana
  8. Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Fernández

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Fernández

El divertido y multitudinario primer tardeo musical del programa Siero Acompaña, en imágenes

El divertido y multitudinario primer tardeo musical del programa Siero Acompaña, en imágenes

Medio centenar de personas desafían la tormenta en Pola de Siero para combatir la soledad no deseada con un tardeo musical: "Es una maravilla"

Llanera vuelve a financiar las ayudas que apoyan los gastos en transporte y material de los universitarios del concejo

Llanera vuelve a financiar las ayudas que apoyan los gastos en transporte y material de los universitarios del concejo

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves
Tracking Pixel Contents