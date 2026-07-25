El Oviedo cierra el traspaso de Dani Villahermosa, centrocampista del Andorra
Llega a la entidad azul hasta 2029 tras destacar en el conjunto andorrano con siete goles y ocho asistencias la pasada temporada
El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con el Andorra para el traspaso de Daniel Villahermosa, que se convierte en nuevo jugador de la entidad azul hasta 2029.
Nacido el 2 de enero de 2001 en Barcelona, Daniel Villahermosa se formó en las categorías inferiores del Espanyol. En 2022 debutó en Primera División con el conjunto perico, dando el salto al fútbol profesional tras completar su etapa de formación en la cantera blanquiazul.
Posteriormente defendió la camiseta del Castellón, donde continuó su crecimiento como futbolista antes de incorporarse al Andorra en el invierno de 2024. En el conjunto andorrano firmó una gran temporada, convirtiéndose en una de las piezas clave del equipo en LaLiga Hypermotion durante el curso 2025/26.
El centrocampista disputó 41 encuentros ligueros, en los que anotó siete goles y repartió ocho asistencias, destacando por su llegada desde segunda línea, visión de juego, capacidad para asociarse y versatilidad en la medular.
Con su incorporación al Real Oviedo, Daniel Villahermosa aportará juventud, calidad y un importante rendimiento ofensivo desde el centro del campo para reforzar al conjunto azul de cara a la nueva temporada.
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