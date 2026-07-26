0-0: Un Vetusta prometedor arranca la pretemporada con un empate ante el Avilés

El Vetusta comenzó ayer la pretemporada con un empate sin goles ante el Avilés (0-0) en El Requexón, en un encuentro en el que el filial carbayón dejó una imagen prometedora frente a un rival de una categoría superior. El conjunto de Roberto Aguirre apostó desde el inicio por un fútbol de posesión, sin renunciar a tener el balón, y fue creciendo con el paso de los minutos hasta dominar buena parte de la segunda mitad. Aunque el gol no llegó, el equipo mostró personalidad, apenas concedió ocasiones claras y dio muestras del talento de varios de sus jóvenes. En la primera parte, Lamine fue uno de los futbolistas más incisivos del Vetusta, generando peligro por su banda y obligando al Avilés a redoblar esfuerzos en defensa. El filial también llevó peligro a balón parado, mientras mantenía el pulso por el control del juego ante un conjunto avilesino que apenas inquietó la portería azul. Tras el descanso, Roberto Aguirre renovó por completo el equipo, pero el Vetusta mantuvo su identidad. Los carbayones pasaron a controlar durante muchos minutos el encuentro, movieron el balón con criterio y obligaron al Avilés a replegarse y correr detrás de la pelota. La falta de acierto en los últimos metros evitó que el dominio se tradujera en una victoria, pero el estreno dejó una imagen muy positiva de un Vetusta que demostró competitividad y argumentos para afrontar con optimismo el inicio de la preparación.