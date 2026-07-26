Aarón, un proyecto a largo plazo: así están las negociaciones para renovar al meta del Real Oviedo

El Oviedo ha puesto ya en marcha el proceso para asegurar la continuidad de Aarón Escandell. Club y entorno del guardameta llevan tiempo trabajando en una renovación que, según las negociaciones actuales, contemplaría una vinculación superior a los tres años, una operación que confirma la intención azul de blindar a una de sus piezas más importantes de cara al proyecto que viene.

La entidad ovetense quiere que el valenciano sea uno de los líderes del vestuario, una de las referencias de la plantilla, algo que llevará aparejada, lógicamente, una mejora salarial respecto a las condiciones que firmó en su día.

Han pasado dos temporadas desde que el meta llegara al Tartiere como agente libre, procedente de la Las Palmas, donde no había gozado de demasiado protagonismo en Primera División. Fue una apuesta decidida de la anterior dirección deportiva azul, que confió en un portero que solo necesitaba continuidad y minutos para demostrar su nivel. El tiempo le ha dado la razón a aquella decisión.

Escandell se convirtió primero en una pieza clave del ascenso, y la pasada temporada, ya en Primera División, se erigió como uno de los mejores guardametas de la categoría, con un nivel de rendimiento que no pasó desapercibido. Esa progresión despertó, lógicamente, el interés de varios clubes, tanto de España como del extranjero, que preguntaron por su situación contractual.

A pesar de las ofertas que le llegaron, Escandell siempre antepuso la continuidad en el proyecto azul. El guardameta no ha olvidado la confianza que se depositó en él hace un par de años, cuando pocos apostaban por su rendimiento a este nivel, y esa lealtad ha pesado más que cualquier propuesta.

De hecho, tras el reciente descenso a Segunda División, todo apuntaba a que el mercado podía llevarse a una de las grandes gangas del fútbol español. Sin embargo, y pese a que el propio jugador habría valorado otras opciones en caso de que el club hubiera decidido finalmente aceptar alguna de las propuestas recibidas, todo indica que ambas partes se han decantado por la continuidad del meta de Carcagente, que quiere liderar desde los palos el objetivo de devolver al Oviedo a Primera División.

Cabe destacar que, en paralelo, el Oviedo también había manejado internamente varias alternativas en el mercado por si la renovación finalmente no salía adelante, con algún nombre ya valorado para suplir una hipotética salida del meta. Un ejercicio de prudencia lógico en cualquier negociación, pero que pierde peso a medida que avanzan las conversaciones con Escandell.

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