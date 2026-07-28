David Fernández, director deportivo del Real Oviedo, habla de Ilyas Chaira y del mercado: "Tenemos una parte importante de la plantilla ya con nosotros"

David Fernández, nuevo director deportivo del Real Oviedo, evitó entrar en detalles sobre la situación de Ilyas Chaira, aunque confirmó que el futbolista ya se encuentra en la ciudad deportiva. "No puedo comentar nada, pero todo requiere su tiempo. El jugador quiere que se mantenga privacidad sobre su estado de salud", explicó el dirigente, que pidió respetar la voluntad del extremo.

Fernández tampoco quiso profundizar en las circunstancias de la operación que ha permitido la llegada de Carlos Fernández, procedente de la Real Sociedad, limitándose a destacar el resultado final. "No vamos a hablar de ello. Ha habido un convencimiento pleno en el ámbito futbolístico. La conversación previa fue decisiva para estar plenamente convencidos. El jugador tenía contrato con la Real y ahora juega en el Oviedo. Es una excelente noticia", señaló.

En cuanto a la planificación de la plantilla, el director deportivo aseguró que el club está preparado para afrontar los movimientos que puedan producirse durante el mercado. "Estamos preparados para todo lo que pueda suceder. Tenemos una parte importante de la plantilla ya con nosotros", indicó.

Sobre las posibles salidas, Fernández dejó claro que existe una hoja de ruta consensuada por la entidad. "En todo esto hay una decisión de club. Vamos a tratar de quedarnos a los mejores y de dar salida a los que les toque salir", afirmó.

También se refirió a la situación de Aarón Escandell, con quien aseguró mantener una buena relación durante las conversaciones. "Con Aarón estamos en buena sintonía", dijo, sin ofrecer más detalles sobre su futuro.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Juan Cruz, al que definió como un futbolista de gran valor por su experiencia y recorrido. "Juan Cruz nos aporta de todo porque tiene mucha experiencia. Son jugadores con valor dentro del mercado. Nos puede ofrecer rendimiento y crecimiento", destacó.

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Por último, Fernández incidió en que la planificación deportiva es un proceso dinámico y sujeto a los acontecimientos del mercado. "Todo lo que pasa nos hace activar o desactivar cosas. Todo lo que sucede es parte del trabajo", concluyó el director deportivo azul.