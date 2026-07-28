Juan Cruz y Carlos Fernández, en su presentación con el Real Oviedo: "El proyecto azul es el más ambicioso de la categoría"

Juan Cruz y Carlos Fernández ya han sido presentados como nuevos jugadores del Real Oviedo.

Carlos. "Dentro de las diferentes opciones que tenía era una opción muy atractiva. Quería aprovechar para agradecer a las personas qeu han hecho posible que hoy esté aquí. Dentro de la balanza que tenemos los juagdores este era un paso importante en mi carrera He sentido confianza en mí. Espero devolverlo".

Juan Cruz. "Mi caso es parecido. Quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho posible que esté aquí. Cuando te sientes arropado cuesta menos dar ese paso. Eso hace que puedas decantar la balanza hacia ese lado. Espro aportar al equipo".

Juan Cruz. "Los que llevamos mas tiempo ya nos conocemos. Contra otros de los chicos he jugado en contra, pero Nacho Es una persona de confianza. Hemos estado muchos años juntos. Hay muy buen grupo. Eso es muy importante".

Carlos. "Que esté Aarón te facilita la primera toma de contacto. Eso te habla del club. Las referencias eran muy buenas. Fue importante para saber cómo funcionaba todo".

Carlos. "Llevo dos temporadas con bastante continuidad. He viviso situaciones duras. Me ha tocado vivir lesiones graves. Nunca sabes cuando pasas por un quirófano cómo se va a dar. Confiando en mi como lo he hecho toda mi carrera".

Juan. “Me encuentro cómodo en las dos posiciones, me adapto a lo que pida el míster. Llevo toda la carrera haciendo ambas cosas. Todos somos conocedores del proyecto que está haciendo el club. Es el más ambicioso de la categoría. Mi mentalidad es la misma, he venido a ayudar”.

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Carlos. “Ya no tengo molestias. Ojalá pueda superar esa meta. Nunca me pongo número de goles porque los delanteros tenemos que aportar más cosas. Es verdad que he fallado pocos penaltis a lo largo de mi carrera”.