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EN DIRECTO: El Real Oviedo se mide a la Ponferradina en Grado en su tercer test de pretemporada
Los azules se miden al cuadro berciano en el estadio de Grado
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Los azules se miden esta tarde en el Marqués de la Vega de Anzo a la Ponferradina, en lo que supone el tercer test de la pretemporada para los hombres de Julián Calero. El Oviedo no falla a su cita anual en Grado. El año pasado, el cuadro carbayón se midió en el mismo estadio a la Cultural y Deportiva Leonesa, encuentro que venció el Oviedo por 1-0 con gol de Salomón Rondón.
Onces de ambos equipos
Real Oviedo: Narváez; Aisar, Calvo, Marco Esteban, Samu Rodríguez; Aldasoro, Enzo Pérez; Dieguito, Villahermosa, Jacobo; e Isfan.
Ponferradina: Alvin; Emi, Andújar, Aranda; Sergio Nieto; San Emeterio, Ntji; Quicala, Unai, José Alejandro; y Emi.
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