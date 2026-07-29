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EN DIRECTO: El Real Oviedo se mide a la Ponferradina en Grado en su tercer test de pretemporada

Los azules se miden al cuadro berciano en el estadio de Grado

El Oviedo, en Grado

El Oviedo, en Grado / J. A.

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Los azules se miden esta tarde en el Marqués de la Vega de Anzo a la Ponferradina, en lo que supone el tercer test de la pretemporada para los hombres de Julián Calero. El Oviedo no falla a su cita anual en Grado. El año pasado, el cuadro carbayón se midió en el mismo estadio a la Cultural y Deportiva Leonesa, encuentro que venció el Oviedo por 1-0 con gol de Salomón Rondón.

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