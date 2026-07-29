EN DIRECTO: El Real Oviedo se mide a la Ponferradina en Grado en su tercer test de pretemporada

Los azules se miden esta tarde en el Marqués de la Vega de Anzo a la Ponferradina, en lo que supone el tercer test de la pretemporada para los hombres de Julián Calero. El Oviedo no falla a su cita anual en Grado. El año pasado, el cuadro carbayón se midió en el mismo estadio a la Cultural y Deportiva Leonesa, encuentro que venció el Oviedo por 1-0 con gol de Salomón Rondón.

Onces de ambos equipos Real Oviedo: Narváez; Aisar, Calvo, Marco Esteban, Samu Rodríguez; Aldasoro, Enzo Pérez; Dieguito, Villahermosa, Jacobo; e Isfan. Ponferradina: Alvin; Emi, Andújar, Aranda; Sergio Nieto; San Emeterio, Ntji; Quicala, Unai, José Alejandro; y Emi.