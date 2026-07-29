Este Real Oviedo tiene buena pinta: Villahermosa brilla y los azules golean a la Ponferradina (4-0)

Cuesta arrancar en pretemporada, pero cuando el gol llega, a veces lo hace por goleada. El Oviedo firmó su mejor partido de la gira veraniega con un contundente 4-0 ante la Ponferradina, con dianas de Aldasoro, Marco Esteban, Jacobo y Eze que dejan atrás el bloqueo goleador de las dos primeras citas del verano. El Vega de Anzo de Grado, con las gradas a rebosar, fue el escenario en el que Calero pudo comprobar sobre el césped el estado de forma de buena parte de su plantilla. Y ojo con Villahermosa; ahí hay jugador.

Y es que no es casualidad que el técnico haya repetido guion en sus primeros compromisos veraniegos: minutos para la cantera, pruebas para los fichajes y rodaje para quienes regresan de cesión. Ante la Ponferradina, ese plan volvió a quedar patente ya desde el once inicial, con varios nombres de la cantera compartiendo protagonismo con la primera plantilla.

El partido, eso sí, no arrancó con la misma contundencia que reflejó después el marcador. El conjunto carbayón dispuso del balón casi en su totalidad desde el primer minuto, pero le costó encontrar el último pase, con varias combinaciones bien tejidas que se quedaron a las puertas del área sin premio. Enfrente, una Ponferradina que apenas asomó la cabeza: un tímido disparo que Narváez atrapó sin despeinarse resultó ser, más que un aviso, un espejismo, porque los visitantes hicieron poco más en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Ahí radicó buena parte del interés de la tarde: en el once, Calero alineó a Enzo Pérez, canterano al que el propio técnico avaló en rueda de prensa ("Enzo será futbolista") y que respaldó esas palabras con criterio y buen pie desde la medular. A su lado debutó con la elástica gris Villahermosa, ocupando la mediapunta. Y en defensa brilló Samu Rodríguez, con un aplomo impropio de su edad y de la categoría de la que procede: no es nada fácil quitarle el balón.

El primer gol reflejó bien esa superioridad territorial. Llegó en el minuto 17, tras una jugada de manual: Jacobo firmó un cambio de orientación brillante que encontró a Aisar en la banda; el lateral centró al área, Andújar despejó, y el rechace le cayó a Aldasoro, que definió a placer con la zurda para firmar un golazo imposible para Alvin. Una diana que refuerza, además, la candidatura del medio a hueco fijo en los planes de Calero de cara a la temporada.

La renta se amplió en el minuto 26. El canterano Dieguito, que esta temporada dará el salto al primer equipo tras convencer a Calero en la pretemporada, sirvió un pase de calidad a Isfan, que se quedó solo ante el portero. El ariete rumano no pudo ajustar bien el disparo (el estado del césped no ayudó) y el balón llegó mordido a las manos de Alvin. En el saque de esquina posterior, Jacobo puso el balón al área para que Marco Esteban, otro de los centrales llamados a ganar peso en el primer equipo, rematara a placer y firmara el 2-0.

El dominio ovetense se mantuvo hasta el descanso, con la Ponferradina limitada a tocar balones sueltos. Solo generó una ocasión de peligro, ya al borde del intermedio: un disparo de Unai desde la frontal que Narváez, muy seguro, atrapó con las dos manos.

Tras la reanudación, Calero dio rodaje al resto de la plantilla y retiró a casi todo el once inicial, salvo a Samu Rodríguez y Jacobo. La Ponferradina ganó algo más de posesión, pero no tardó en llegar el tercero: en el minuto 53, Villahermosa robó un balón y filtró un pase genial entre líneas para dejar a Jacobo solo ante Domínguez, ya fuera de su área; el extremo, procedente del Córdoba, definió con clase para el 3-0. A riesgo de gafarlo, esa asistencia, sumada a un partifo sobresaliente, confirma lo que ya intuían sus números de la temporada pasada: Villahermosa fue el mejor sobre el césped. Jacobo, con un gol y dos asistencias, no se quedó atrás.

Poco después, Calero completó la rotación, algo habitual en estas fechas en las que todos necesitan minutos: Nacho Vidal sustituyó a Aisar, Cardero entró por Villahermosa y Agudín relevó a Jacobo. Solo Samu Rodríguez continuó en el campo, aunque tampoco tardó en ceder su puesto a uno de los fichajes del verano, Juan Cruz. También tuvo minutos Carlos Fernández, al igual que Eze, que regresaba a la disciplina azul tras finalizar su cesión en el Avilés, mientras que Joaquín Delgado apenas dispuso de trece minutos. Ya en el tramo final, Pablo Sáenz gozó de una buena ocasión que pudo suponer el cuarto.

El cuarto, finalmente, llegó poco después. En el minuto 78, un gran pase de Agudín encontró a Eze, que definió con acierto para completar el póquer y firmar el 4-0 definitivo.

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Y poco más. El Oviedo supo administrar la ventaja sin necesidad de forzar la máquina ante una Ponferradina que nunca llegó a inquietar de verdad. Con el pitido final llegó un triunfo contundente, 4-0, que deja varias lecturas positivas de cara al resto de la pretemporada: la profundidad de la plantilla, el rendimiento de la cantera y, sobre todo, el fin de la sequía goleadora. Buenas noticias, en definitiva, para un Oviedo que convenció en Grado y que ya empieza a coger forma antes del arranque liguero.