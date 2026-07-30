Jacobo González, tras su gol: "Poco a poco se ve que el equipo va carburando"

Jacobo González empieza a encontrarse cómodo en el Oviedo. El extremo, uno de los fichajes del verano azul, fue el encargado de analizar la goleada ante la Ponferradina (4-0) tras firmar el tercer tanto del encuentro. El madrileño destacó la evolución del equipo en estas primeras semanas de trabajo con Julián Calero, se mostró satisfecho con su adaptación y aseguró que el ambiente que ha encontrado en Oviedo ha superado incluso sus expectativas.

El atacante valoró de forma muy positiva el tercer amistoso de la pretemporada y cree que el equipo empieza a reflejar sobre el césped las ideas de su nuevo entrenador. "Muy buenas sensaciones. Poco a poco se ve que el equipo va carburando y se va viendo lo que quiere el entrenador. También ganamos en ritmo", señaló.

González recordó que la carga física sigue siendo elevada, aunque confía en que los partidos ayuden a acelerar el crecimiento colectivo. "La pretemporada está siendo dura y las piernas pesan, pero con partidos y minutos el equipo se suelta", explicó.

En el plano individual, el extremo se mostró satisfecho por haber estrenado su cuenta goleadora con la camiseta azul, aunque prefirió restar importancia a las estadísticas. "Contento en lo personal, hay que ir poco a poco cogiendo sensaciones. Si hago números mientras, pues mejor", afirmó.

El futbolista también quiso destacar la integración del grupo y el papel de los jugadores con más experiencia. "El grupo está muy unido y da gusto ver a veteranos como Dani Calvo o David Costas acogiéndonos a todos muy bien. Puede ser un buen año", aseguró.

Además, reconoció que tanto la ciudad como la afición le han sorprendido desde su llegada. "Oviedo está cumpliendo mis expectativas, incluso está siendo mejor de lo que esperaba. La gente está ilusionada y nos apoyan, está siendo una pasada", comentó.

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Por último, Jacobo se refirió a la intensidad con la que trabaja Julián Calero, una de las señas de identidad del técnico madrileño. "Todo lo que se ve desde fuera de Calero, pues multiplícalo por diez", afirmó entre sonrisas antes de poner el foco en la próxima cita de la pretemporada. "Ahora vamos a Alemania, un partido más, viaje largo y a ver cómo se da", concluyó.