Las palabras de Villahermosa tras su espectacular debut en Grado: "El objetivo es subir a Primera, pero hay que ser humildes"
"El proyecto es ambicioso y creo que podemos hacer muchas cosas juntos", dice el medio
Dani Villahermosa, mediocentro del Real Oviedo, ya posa con la camiseta azul. El club lo presentó en la sala de prensa del Tartiere tras su espectacular debut en Grado ante la Ponferradina.
El partido en Grado. "He venido aquí a aportar al equipo y a dar lo mejor de mí. Siempre quiero dar el máximo y quiero siempre hacer un buen partido. Creo que me costó entrar al partido, pero fui de menos a más. Intento hacer lo que el míster me pide".
Su posición. "Me siento cómodo en todo lo que sea el medio del campo, pero últimamente juego de doble punta o de interior para dar el último pase y llegar al área".
Enzo Pérez. "Creo que Enzo es un buen jugador. El otro día hablé con él, me recuerda mucho a mí".
Su llegada. "Creo que el Oviedo es un club histórico, con una afición increíble. El proyecto es ambicioso y creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Es el objetivo que tenemos todos, el subir. La Liga es muy larga y hay que hacer muchas cosas bien. Hay que tener humildad".
David Fernández, director deportivo. "Cuando llegué aquí ya estaba en mis planes. Era mi primera opción. Ha sido un punto decisivo conocerlo desde tan pequeño, lo conozco desde los siete años. Tienes más información. Estábamos seguros de que estaba preparado".
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