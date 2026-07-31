Arabia tienta a Hassan con millones pero él duda: las claves de una venta que podría ser histórica
El extremo recibe una suculenta oferta árabe mientras el Oviedo necesita su traspaso para afrontar más fichajes, con Lomónaco como principal objetivo
Los azules quieren al argentino en propiedad, pero antes deben generar espacio en el tope salarial
En un verano de mucho movimiento, y con la plantilla ya cerca de su aspecto final, al Real Oviedo le queda un capítulo importante pendiente, el de las salidas. Y en él hay un nombre destacado por el que el conjunto azul pretende sacar tajada, el de Haissem Hassan. Tras el "boom" de su actuación ante Argentina en el Mundial, varios equipos se han interesado por su situación, pero la oferta en firme más convincente ha llegado del fútbol de Arabia Saudí. Es una propuesta que colma las expectativas del Oviedo, pero que el futbolista no termina de ver con buenos ojos a pesar de las suculentas condiciones económicas. La venta de Hassan tiene suma importancia en la planificación deportiva de esta temporada, ya que es la única vía para fichar más futbolistas (ampliaría el tope salarial establecido por LaLiga), con el defensa argentino Kevin Lomónaco como una de las pretensiones para reforzar la defensa.
Hassan regresó ayer a Oviedo y, ya por la tarde, se entrenó con sus compañeros sobre el césped del Carlos Tartiere. Ahora toca empezar su particular pretemporada. A su llegada, el extremo mantuvo su posición, ya observada en los últimos días: no termina de ver claro su paso a la liga de Arabia Saudí, a pesar de las mareantes cifras que tendría su contrato.
Las condiciones desde el punto de vista económico son generosas para todas las partes. El Oviedo ingresaría una importante cantidad para estirar su tope salarial y buscar más fichajes. Con una salvedad, eso sí: el 40% de la plusvalía de la venta de Hassan iría a las arcas del Villarreal, condición impuesta en su día por el traspaso al Oviedo.
Para el futbolista, la oferta económica árabe es más que sugerente. Le ofrecen un contrato a largo plazo y en unas condiciones inalcanzables para un club de Segunda División y para la gran mayoría de Primera División. A pesar de los números, Hassan no se siente tentado, de momento, por el fútbol árabe y prefiere esperar a ver si llegan propuestas de otros clubes con ligas más competitivas. No se descarta, no obstante, ningún desenlace en este asunto.
Opción Lomónaco
El Oviedo, por su parte, se mantiene expectante a ver qué sucede con Hassan, elevado su valor tras sus actuaciones en el Mundial, especialmente en el choque ante Argentina. El galo tiene una cláusula de 12 millones de euros en Segunda División. Sin embargo, la cantidad de un hipotético traspaso, entienden fuentes conocedoras de la situación, no estará tan cerca de la cláusula.
El dinero de la venta de Hassan es clave para poder seguir reforzando el equipo, con una operación en "stand by" mientras se resuelve: la de Kevin Lomónaco. El Grupo Pachuca negocia con Independiente por el central desde hace semanas con el objetivo de que se convierta en fichaje del Oviedo. Este matiz es importante: sería propiedad del club azul, no de Pachuca. Pero para poder encajar la operación (se habla de un mínimo de 6 millones de euros), hay que tener espacio en el tope salarial. Y solo se daría este margen con una venta generosa, como la de Hassan al fútbol de Arabia Saudí.
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