Pablo Sáenz ya deja su huella en el Oviedo: “Vamos a ir a por todas este año”

El primer fichaje veraniego del Oviedo ya empieza a dar sus frutos vestido de azul. En un encuentro trabado, en el que los de Julián Calero no estuvieron nada acertados de cara a portería, Pablo Sáenz fue el único capaz de perforar las redes del Nuremberg. Lo hizo, además, con un gran gol desde fuera del área que es marca de la casa: recortó hacia dentro y, con rosca, la puso al palo largo del meta rival. “Ha sido un golazo y espero que sea el primero de muchos esta temporada. Estoy muy contento y vamos a ir a por todas”, expresó el extremo al término del choque disputado en Alemania.

Saénz saltó al terreno de juego tras el paso por los vestuarios en lugar de Isfan y demostró sus cualidades a lo largo del segundo tiempo: un extremo práctico, muy incisivo y que siempre tiene entre ceja y ceja el área rival. La acción del gol es un buen reflejo de sus características, recortando hacia dentro continuamente para tener oportunidades de remate o centro con su zurda. De hecho, durante el encuentro colgó numerosos envíos al área que no terminaron de encontrar rematador, pero que iban con mucho peligro.

El extremo admitió la mejoría de los azules tras el paso por los vestuarios y reconoció que, pese a encajar la primera derrota del verano, “nos vamos con una sensación muy positiva de Alemania”. “Nos costó agarrarnos al ritmo que metieron en el primer tiempo, pero en la segunda hemos estado bastante mejor con balón, hemos igualado en los duelos y tenido ocasiones mucho más claras que ellos. Yo me he encontrado mucho más cómodo”, admitió.

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Sus buenos minutos son una gran noticia para el Oviedo, que apostó por él desde el principio y sabe que necesita extremos de nivel ante la más que posible salida de Hassan. Aún con el equipo en Primera, el club azul se lanzó a por el extremo navarro, que vestiría de azul independientemente de la categoría. Saénz fue el primer fichaje en anunciarse, tras una temporada en el Granada en la que anotó cinco goles y repartió cuatro asistencias en 36 partidos. Ahora, a sus 25 años busca dar un paso más en el Oviedo. Con goles como los de ayer será más sencillo.