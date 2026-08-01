El Real Oviedo y Alimerka renuevan su compromiso hasta 2028

Alimerka y el Oviedo seguirán unidos, al menos, hasta 2028. La cadena de supermercados ha renovado por dos temporadas su acuerdo de patrocinio con el club azul, por lo que alcanzarán los 25 años de colaboración ininterrumpida.

Alimerka mantendrá su condición de patrocinador principal del Femenino, el Córner VIP del Tartiere, el patrocinio de la mascota Garra y su presencia publicitaria tanto en el estadio como en la ciudad deportiva de El Requexón. La renovación fue presentada por los responsables de ambas entidades, encabezados por Alejandro Fernández y Martín Peláez, en la imagen.