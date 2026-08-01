Tarjetas, tanganas, dos partes muy diferentes y la primera derrota estival: el Oviedo se queda cerca en Nuremberg (2-1)

Persiguió sombras en el primer acto y atacó con más fe que tino en el segundo. El Nuremberg le enseñó al Real Oviedo qué no hacer, para empezar, y luego le abrió una vía, al regalar dos rojas, que los azules trataron de explorar aunque sin el premio final. La primera derrota estival de los de Calero (2-1) llega en una prueba con dos partes muy diferentes de la que sacar algunas conclusiones interesantes. Le falta trabajo defensivo al técnico a dos semanas del inicio de lo serio y algunos gramos de precisión a los atacantes. Ambas conclusiones, lógicas a estas alturas. El amistoso no pareció tal por los frecuentes choques y la ristra de tarjetas mostradas. Más que una simple prueba, un ensayo de los que curten.

Nuremberg: Lisewski, Kalogeropoulos, Markhiyev, Fernández, Justvan, Scobel, Otto, Becker, Zoma, Janisch, Heß. También jugaron: Mandic, Lubach. Oviedo: Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Cruz; Reina, Youness; Isfan, Villahermosa, Jacobo; Carlos Fernández. También jugaron: Samu Rodríguez, Aldasoro, Pablo Sáenz, Chris Ramos, Enzo, Aisar, Eze, Marco Esteban, Mingo y Narváez. Goles: 1-0, min. 9: Zoma. 2-0, min. 19: Scobel. 2-1, min. 86: Sáenz. Árbitro: Benjamin Brand, roja a Janisch (min. 53) y amarillas a los locales Markhiyev y a azules Isfan, Villahermosa, Youness, Nacho Vidal, Aldasoro, Jacobo, Chris Ramos. Max-Morlock-Stadion,: 6.500 espectadores, según datos del club alemán.

El Real Oviedo acudía a un amistoso, pero de primeras la invitación era para participar en un rondo. En uno en el que siempre le tocó quedarse. El Nuremberg, histórico alemán con varios títulos y que tiene como entrenador al mito Miroslav Klose, empieza la Liga en una semana, por lo que la trascendencia de la prueba era mayor para los locales. Este argumento puede explicar una mayor intensidad alemana, pero se queda corto para la superioridad germana en toda la primera mitad.

Jugó de inicio Calero con Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Cruz; Reina, Youness; Isfan, Villahermosa, Jacobo; Carlos Fernández. Parece un once muy parecido al que iniciaría hoy la Liga. También se intuía buen pie por la acumulación de talento en el medio, en especial con ese Reina-Villahermosa. Nada más lejos de la realidad.

No es tanto que la pelota fuera local —puede esperarse algo así con Calero en determinados escenarios— como que la incapacidad azul para interrumpir cada ataque alemán fue manifiesta. Los de Klose dominaron, pero no de una manera estéril, sino que siempre encontraron caminos hacia Aarón. El pase en corto precedió siempre a la aceleración perfecta. Desde el principio: a los 5 minutos ya había lanzado dos saques de esquina.A los 9 acertó. Tejió en el centro el Nuremberg, abrió con precisión a la izquierda y Zoma hizo el resto. Conducción con escasa oposición y latigazo abajo, imposible para Aarón. El 1-0 parecía lógico.

También el 2-0, porque el guion no se alteró tras esa jugada. Fue otra gran combinación de los germanos a los 19', con centro desde la derecha y cabezazo exacto de Scobel, uno de esos 9 que a los alemanes les salen de fábrica desde los albores del fútbol.

Cómo serían las sensaciones que la primera aproximación de los azules fue gentileza teutona, con una cesión imprecisa al portero que se convirtió en un córner. Invitación de oro, visto lo visto, a visitar el área rival. Pero tampoco la pizarra deshizo el maleficio: sacó en corto el Real Oviedo y el centro posterior se fue directamente fuera. No, definitivamente no era la mañana para los de Calero.

El juego y el ritmo no admiten muchas lecturas en ataque. Una sí clara en defensa: le queda aún trabajo a Calero para lograr un equipo que sobreviva en las fases en las que no tiene balón. Es una de las asignaturas troncales en el ideario del entrenador y será cuestión de tiempo integrarlo, se supone.

Un amago de tangana con Isfan y un defensa alemán y una entrada fuerte de Villahermosa sirvió al menos para que el Nuremberg bajara un par de marchas hasta el descanso.

Una tromba de agua recibió a los equipos tras el intermedio, con un Real Oviedo muy cambiado. En nombres y actitud. Lo demostró Pablo Sáenz, novedad, probando a los 20 segundos de volver. A los 5' por fin intervino el meta alemán: fue a tiro del debutante Chris Ramos. Fue solo dos minutos antes de que el gaditano le comiera la tostada a un defensa antes de ser derribado cuando enfilaba el área rival: roja directa a Janisch.

Entró el choque en una versión áspera, con amagos de lío en cada balón dividido y un colegiado tarjetero, cuatro en apenas dos segundos, como si buscara algún récord mundial. Un sobreexcitado Markhiyev se autoexpulsó en cinco minutos con dos tarjetas absurdas. Habría que ver sus pulsaciones cuando juegue un derbi...

A partir de ahí, el Real Oviedo se puso en modo dominio. A Chris Ramos el meta le evitó estrenarse con una estupenda mano y del córner posterior nació otra gran opción en lo que parecía el inicio de un asedio. Aunque este no llegó hasta el último cuarto de hora.

Ahí sí se lanzó el Real Oviedo, refrescado con los chavales. Un disparo de Enzo inició el bombardeo. A Mingo le faltó media talla de pie para empujar un gran centro. Un servicio de Samu se quedó sin socio que lo empujara. Parecía imposile llegar al gol.

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A cinco del final, el premio. Golazo de Pablo Sáenz: conducción y zurdazo con ángulo. Muy suyo dicen los que le conocen. Buscó y mereció el empate el Real Oviedo. Estuvo en una definición de Dieguito que desvió un zaguero y en un cabezazo franco de Marco Esteban sin premio. Pero murió con la defensa ordenada de los alemanes achicando agua y con una derrota, la primera de la pretemporada, con dos partes muy diferentes, aunque con lecturas interesantes ambas.