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El décimotercer fichaje ya está en Oviedo: más vitaminas para el ataque de Calero

El Real Oviedo anunciará la incorporación en las próximas horas.

Estanis Pedrola

Estanis Pedrola / UD Las Palmas

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Nacho Azparren

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Estanis Pedrola, extremo de la Sampdoria, ya está en Oviedo. El extremo de la Sampdoria, que la pasada temporada militó cedido en Las Palmas, ha sido el elegido por la dirección deportiva para suplir a un Hassan que está en el escaparate desde el fin de la pasada campaña. Tras concretar los términos de su traspaso con el conjunto italiano y encontrar acomodo en el tope salarial, el extremo será anunciado como nueva incorporación azul en las próximas horas para incorporarse de inmediato al trabajo en El Requexón a las órdenes de Julián Calero.

El Real Oviedo ha pagado por el traspaso del extremo a la Sampdoria, cubriendo así una demanda que la dirección deportiva consideraba prioritaria. Las bandas en ataque quedan ahora a buen recaudo con Pablo Sáenz, Jacobo, Chaira y el propio Pedrola, además de un Hassan que está en el escaparate y por el que se ha recibido una interesante propuesta de Arabia que, sin embargo, no parece convencer al futbolista.

Noticias relacionadas y más

En cuanto se haga oficial, Estanis Pedrola se convertirá en el décimotercer fichaje del Real Oviedo este verano, tras los concretados antes: Isfan (Farul de Rumanía), Aisar (Ceuta), Youness (Ceuta), Samu Rodríguez (Alcorcón), Juan Cruz (Osasuna), Aldasoro (Racing), Pablo Sáenz (Granada), Jacobo (Córdoba), Víctor Mingo (Arenteiro), Carlos Fernández (Real Sociedad), Chris Ramos (Botafogo) y Villahermosa (Andorra).

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