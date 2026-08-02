Julián Calero anuncia su repentina salida de las redes sociales: “Hay momentos en los que el mejor mensaje es el silencio”
El técnico quiere centrarse en la labor con el Real Oviedo
Julián Calero, entrenador del Real Oviedo, anunció esta mañana un parón en la actividad en sus perfiles de las redes sociales para “dedicar toda mi energía, mi tiempo y mi concentración exclusivamente a mi Real Oviedo”. El técnico de los azules emitió un comunicado en sus diversos perfiles anunciando esta medida tras unos días en los que ha estado en boca de muchos a nivel nacional por el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid, un futbolista que él metió en dinámica de equipo con el Levante, aunque no terminó de explotar.
"Hay momentos en los que el mejor mensaje es el silencio. A partir de hoy dejaré de publicar y comentar en mis redes sociales. Lo hago para dedicar toda mi energía, mi tiempo y mi concentración exclusivamente a mi Real Oviedo, evitando cualquier interpretación que pueda desviar el foco de lo verdaderamente importante", publicó Calero en sus redes antes de añadir: "Nos vemos donde más me gusta estar... en los campos de fútbol".
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