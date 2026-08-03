Calero intensifica el trabajo en la última semana de pretemporada, con Estanis Pedrola a la espera en El Requexón
Los azules se ejercitan sin los lesionados en El Requexón
Estanis Pedrola estuvo en la ciudad deportiva a la espera de ser anunciado como fichaje
Julián Calero dirigió esta mañana en El Requexón el primer entrenamiento de la última semana de pretemporada, un periodo estival que está dejando buen sabor de boca entre el oviedismo a pesar de la última derrota en Alemania ante el Nuremberg (2-1). El técnico ha dirigido una intensa sesión dividida entre los campos 5 y 4 en la que no han estado presentes los futbolistas con molestias (Brandon, Ilic) ni Hassan ni Paraschiv.
El que sí ha estado en la ciudad deportiva, aunque no ha saltado al terreno de juego, es Estanis Pedrola, a la espera de ser anunciado como nuevo futbolista del Oviedo y convertirse en la 13.ª contratación de este movido verano. El extremo, que será traspasado de la Sampdoria, se desplazó el domingo desde Barcelona a Asturias, con la casualidad de que lo hizo en el mismo vuelo en el que la expedición del Oviedo volvía del choque en Alemania, con escala en la ciudad condal. Pedrola estuvo por la mañana en El Requexón, aunque no se dejó ver en el césped a la espera de que la Sampdoria y el Oviedo hagan oficial el traspaso.
El equipo vuelve a trabajar mañana a la misma hora (9.30 horas) sobre el césped de El Requexón, en la que es la última semana de pretemporada. La que viene ya centrará todo el trabajo en preparar el estreno ante el Granada en el Carlos Tartiere.
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