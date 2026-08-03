Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

Calero intensifica el trabajo en la última semana de pretemporada, con Estanis Pedrola a la espera en El Requexón

Los azules se ejercitan sin los lesionados en El Requexón

Estanis Pedrola estuvo en la ciudad deportiva a la espera de ser anunciado como fichaje

Calero, por delante de sus jugadores, en El Requexón. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Calero, por delante de sus jugadores, en El Requexón. | FERNANDO RODRÍGUEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nacho Azparren

Nacho Azparren

Julián Calero dirigió esta mañana en El Requexón el primer entrenamiento de la última semana de pretemporada, un periodo estival que está dejando buen sabor de boca entre el oviedismo a pesar de la última derrota en Alemania ante el Nuremberg (2-1). El técnico ha dirigido una intensa sesión dividida entre los campos 5 y 4 en la que no han estado presentes los futbolistas con molestias (Brandon, Ilic) ni Hassan ni Paraschiv.

El que sí ha estado en la ciudad deportiva, aunque no ha saltado al terreno de juego, es Estanis Pedrola, a la espera de ser anunciado como nuevo futbolista del Oviedo y convertirse en la 13.ª contratación de este movido verano. El extremo, que será traspasado de la Sampdoria, se desplazó el domingo desde Barcelona a Asturias, con la casualidad de que lo hizo en el mismo vuelo en el que la expedición del Oviedo volvía del choque en Alemania, con escala en la ciudad condal. Pedrola estuvo por la mañana en El Requexón, aunque no se dejó ver en el césped a la espera de que la Sampdoria y el Oviedo hagan oficial el traspaso.

Noticias relacionadas y más

El equipo vuelve a trabajar mañana a la misma hora (9.30 horas) sobre el césped de El Requexón, en la que es la última semana de pretemporada. La que viene ya centrará todo el trabajo en preparar el estreno ante el Granada en el Carlos Tartiere.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora de carne de mano más barata del mercado: también apta para verduras, hierbas, cebollas o frutos secos
  6. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama más barato del mercado: perfecto para el calor del evrano
  8. Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa

Calero intensifica el trabajo en la última semana de pretemporada, con Estanis Pedrola a la espera en El Requexón

Calero intensifica el trabajo en la última semana de pretemporada, con Estanis Pedrola a la espera en El Requexón

Pogacar confirma oficialmente que correrá la Vuelta

Pogacar confirma oficialmente que correrá la Vuelta

El cerebro puede ‘hackearse’ a sí mismo: cómo inducir estados alterados de consciencia sin fármacos

El cerebro puede ‘hackearse’ a sí mismo: cómo inducir estados alterados de consciencia sin fármacos

Una cola inmensa en El Bibio para conseguir entradas para los toros (en imágenes)

Una cola inmensa en El Bibio para conseguir entradas para los toros (en imágenes)

Vecinos y comerciantes avalan el plan para renovar las grandes arterias de Gijón: "Si las molestias repercuten en algo positivo, tendremos que aguantarnos"

Vecinos y comerciantes avalan el plan para renovar las grandes arterias de Gijón: "Si las molestias repercuten en algo positivo, tendremos que aguantarnos"

El Pleno municipal de Gijón del mes de agosto, en imágenes

El Pleno municipal de Gijón del mes de agosto, en imágenes

Gijón deja sin sueldo a Oliver Suárez y la izquierda reclama una comisión de investigación en Divertia

Gijón deja sin sueldo a Oliver Suárez y la izquierda reclama una comisión de investigación en Divertia

“No existe evidencia de que un eclipse solar pueda provocar un terremoto”: un ambientólogo explica el origen de este mito

“No existe evidencia de que un eclipse solar pueda provocar un terremoto”: un ambientólogo explica el origen de este mito
Tracking Pixel Contents