Pedrola ya es uno más: el Oviedo hace oficial su fichaje hasta 2030

La última semana de pretemporada, la que ya toca a la puerta de la próxima campaña, echó ayer a andar en El Requexón con una intensa sesión tras regresar la expedición de Nuremberg, donde disputó el equipo su cuarto amistoso estival, el único que finalizó con derrota hasta la fecha. A la sesión de hoy se unirá un Estanis Pedrola que, anunciado ya como 13º fichaje de los azules, se compromete con el proyecto hasta junio de 2030.

Pedrola ya estuvo en la mañana de ayer en la ciudad deportiva, aunque sin llegar a saltar al terreno de juego, ya que se encontraba a la espera de ser anunciado como nuevo futbolista del Oviedo . El extremo llega traspasado de la Sampdoria, y ya se desplazó el domingo desde Barcelona a Asturias, con la casualidad de que lo hizo en el mismo vuelo en el que la expedición del Oviedo volvía del choque en Alemania, con escala en la ciudad condal. . La compra supondrá para los azules un desembolso de 0,9 millones de euros por una parte de su propiedad. La apuesta, a largo plazo, le liga hasta 2030.

Sin poder contar con Estanis Pedrola, que hoy ya formará parte de los entrenamientos, Julián Calero dirigió una intensa sesión dividida entre los campos 5 y 4 en la que no estuvieron presentes los futbolistas con molestias (Brandon, Ilic y Chaira) ni Hassan (recién incorporado tras su experiencia mundialista) ni Paraschiv (en la rampa de salida ya que no entra en los planes).

Pedrola está llamado a ser importante en los planes del entrenador por su talento, descaro y facilidad en el uno contra uno. Tras superar algunos problemas físicos en los últimos tiempos, ya dio muestras de su clase durante la segunda mitad del curso pasado, cuando actuó como cedido en Las Palmas. En la Sampdoria no ha llegado a asentarse ni a mostrar esa habilidad que se intuía en el Barça y por eso el club italiano accede ahora a su traspaso, aunque reservándose una parte de sus derechos, síntoma de la confianza que existe en que acabe explotando. Oviedo le ofrece ahora esa oportunidad para volver a demostrar todo su potencial en la competición española. Con la incorporación de Pedrola, la plantilla del Oviedo quedaría prácticamente perfilada. Faltaría un central para competir con Costas y Calvo (la operación con Lomónaco depende de alguna venta millonaria) y las oportunidades que dé el mercado.

Horario ante el Burgos. La Liga hizo públicos los horarios de la cuarta jornada, en la que los azules se enfrentan al Burgos en el Tartiere y el choque tendrá lugar el domingo 6 de septiembre a partir de las 16.15 horas.

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