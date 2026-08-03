Las primeras palabras de Chris Ramos como jugador del Real Oviedo: "Tenemos un gran equipo, pero no hay que ponerse metas"

Chris Ramos ya posa con la camiseta del Real Oviedo. El futbolista andaluz dice estar muy contento de haber recalado en el conjunto azul.

Su llegada. "Agradecer al Oviedo por la oportunidad. Es un gran club. Quiero aportar mi granito de arena. Estoy muy contento. Ha sido rápido. Llegué del viaje y tuve que coger el piso y entrenar. Ha sido muy express. Me ha ayudado a estar con mis compañeros y a conocer al grupo".

Su paso por el Botafogo. "La Liga brasileña me sorprendió. No tenía mucha idea del fútbol brasileño. Fue muy gratificante. Davide apostó por mí. El fútbol allí es diferente. Técnica mente y físicamente era una liga buena".

Fichar por el Oviedo. "Lo tenía fácil. Es un cub histórico. Sabemos de la repercusión que tiene. Todo el mundo me ha hablado maravillas de la ciudad. Calero ha apostado mucho por mí. Pienso que si pensamos así es equivocación. Lo viví cuando descendí con el Cádiz. La primera temporada no fue fácil. Aunque tengamos un grandísimo equipo, no hay que ponerse metas. Hay que ir jornada a jornada".

Su lesión y Jesús Martínez. "Me encuentro bien jugando de las dos posiciones. Soy muy físico. Estoy recueprado de la lesión. Han sido unos meses difíciles. Era una fractura ósea y no podía hacer gran cosa. Con Jesús Martínez llevamos mucho tiempo con conexión, pero nunca se había lorgado materializar. Ahora se han dado las cosas y podremos caminar juntos".

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David Fernández. "Gesitones personales. No fue posibile. Nos adaptamos y estamos encatados de tenerlo aquí. Es una cesión con objetivos. Me gusta ser prudente y las llegadas ya se conocen. Estamos muy contentos".