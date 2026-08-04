El Real Oviedo se reúne con René Ramos, agente de Alberto Reina, para negociar el futuro del medio

El Real Oviedo ha iniciado los primeros contactos con el entorno de Alberto Reina para abordar su renovación, en una operación que el club quiere plantear con una filosofía similar a la ya cerrada con Aarón Escandell: asegurar cuanto antes la continuidad de los futbolistas señalados como pilares del proyecto. René Ramos, agente del futbolista, estuvo esta mañana en El Requexón.

El movimiento no es casual. Tras el descenso, la dirección deportiva carbayona ha dejado claro que su prioridad para el asalto de vuelta a Primera pasa por retener a varios de los jugadores que destacaron en Primera, y Reina se ha ganado un sitio en ese grupo. Por ello, Ramos llegó ayer a El Requexón para iniciar las conversaciones con la dirección deportiva azul.

Reina llegó al Oviedo el 6 de julio de 2025 como agente libre procedente del Mirandés, después de dos temporadas en Anduva de las que salió como capitán. El centrocampista firmó hasta 2027 en una operación que el club presentó como una de las apuestas de aquel mercado, apenas semanas después de que el propio Oviedo eliminara al Mirandés en la final del play-off de ascenso.

Aquel fichaje se sustentaba en una temporada 2024/25 sobresaliente: 46 partidos, 7 goles y 4 asistencias con el conjunto burgalés, cifras que lo convirtieron en uno de los centrocampistas más destacados de la categoría.

En su estreno con el conjunto azul, ya en Primera División, Reina disputó a 37 partidos, con 4 goles y varias asistencias, consolidándose como una pieza habitual en la medular pese a la dureza de la categoría. Su rendimiento, unido al rol que ha ido ganando dentro del vestuario, explica que el club y su agente se reúnan ya para decidir el futuro del futbolista.

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Las negociaciones se encuentran en una fase inicial. El precedente de Escandell, sin embargo, marca el camino que el Oviedo quiere seguir: blindar a los futbolistas importantes con antelación, evitar la incertidumbre de cara al tramo final de sus contratos y enviar un mensaje claro al vestuario y a la afición sobre el proyecto que se está construyendo para regresar a Primera.