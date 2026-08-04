Susto en La Belga tras producirse un incendio en los terrenos de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo

Un incendio ha afectado a parte de los terrenos de la Belga donde se está levantando la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo, en la parroquia de Bobes, en el concejo de Siero. Las llamas han calcinado una porción del terreno reservado para el futuro complejo azul, aunque los efectivos de seguridad que se desplazaron hasta el lugar actuaron con celeridad y lograron controlar el fuego antes de que se propagara y pusiera en riesgo el resto del enclave, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

Los bomberos han trabajado durante las labores de extinción mientras los operarios que actualmente desarrollan los trabajos en la zona continuaban con su actividad sobre el terreno, en un entorno que en las últimas semanas ha concentrado una intensa actividad constructiva de cara al futuro desarrollo del complejo.

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Y es que hace apenas unos dias, el Ayuntamiento de Siero puso en marcha las obras de abastecimiento de agua y saneamiento en Ordoño y La Belga, una actuación de 1.498.194 euros con la que, además de mejorar los servicios básicos del entorno, se buscaba garantizar el suministro a la propia ciudad deportiva. Aquellos trabajos, con un plazo de ejecución de nueve meses, incluyen un nuevo depósito de agua potable y las conducciones necesarias para conectar la zona con el sistema general. Por el momento no se ha informado de daños personales ni de afecciones a las infraestructuras ya ejecutadas en la zona.