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Las primeras palabras de Estanis como nuevo jugador del Real Oviedo: "Siempre tuve claro que quería vestir de azul"

El extremo, presentado en Gijón, se muestra ilusionado con el proyecto del club y ya busca acomodo en la ciudad para iniciar la temporada

Estanis Pedrola, con Martín Peláez

Estanis Pedrola, con Martín Peláez / J. A.

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Estanis Pedrola ya posa con su nueva camiseta, la azul. El extremo fue presentado en la Feria Internacional de Muestras de Gijón, en el puesto de Hyundai Asturdai.

Su llegada. "Me gustaría agredecer a todo el club esta oportunidad. Estoy muy contento. Desde que empezó el mercado tenía ganas de venir. Es un proyecto muy ilusionante. Ya estoy intentando buscar casa. Hay un grupo estupendo y hay muchas ganas de que empiece la Liga".

Su posición. "Por la banda izquierda. Puedo jugar en ambas bandas, pero por mi último periodo en la Liga estoy más cómodo allí para poder meterme adentro, es mi pierna natural. Cuanto más competencia haya mejor porque más difícil lo tienes para jugar. Eso nunca es malo. Cada uno intenta aportar su granito de arena para que el equipo funcione. He mejorado mucho a nivel defensivo, en implicación. El fútbol te va poniendo en tu lugar".

Errores en el descenso con Las Palmas. "Ninguno. No hubo errores. Lo dimos todo. EL fútbol no es matemático y así salió. Al final estoy aquí porque me ilusiona. El objetivo principal es devolver al club donde se merece. Lo conseguiremos estando todos juntos".

La adaptación. "Estoy muy contento pero tengo que terminar de entender algunos conceptos de Calero; las sensaciones son buenas. Tengo ganas de ponerme al nivel de exigencia físico en el que está el equipo. Las sensaciones son positivas".

El derbi. "Hay muchas ganas. Es lo primero que he escuchado. El derbi es espectacular y las calles se ponen a reventar. Tengo muchas ganas".

La tardanza en el fichaje. "Lo tuve claro desde el primer minuto. Fue un tema de los dos clubs, no dependió de mí. Si por mí hubiese sido ya hubiese estado aquí el prmer día, pero había que respetar a la Sampdoria".

David Fernández, sobre la llegada. "Hay muchas variables que influyen. Hay intención del jugador, hay un club que tiene los derechos. Todo tiene su tiempo. Lo importante siempre es difícil y eso le da un valor añadido. El Oviedo tiene una propiedad muy alta sobre Estanis. Para las salidas es lo mismo. Hay mucha burocracia. Las salidas no son un castigo, son otro paso para seguir creciendo".

Sobre Reina. "Con Reina todo es fácil. Somos optimistas y le damos valor a lo que ha aportado. Estamos en proceso y en buena sintonía".

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