Tres nuevas bajas en el entrenamiento del Real Oviedo, que sigue preparando el amistoso ante el Le Havre
Dani Calvo sufre una leve molestia y se retira del entrenamiento del Real Oviedo, aunque se espera que esté disponible para el partido
El Real Oviedo afinó este miércoles los últimos detalles de cara al partido que cerrará la pretemporada ante el Le Havre. Calero dirigió una sesión de marcado carácter táctico en la que el técnico pudo contar de nuevo con Nacho Vidal, que se reincorporó al grupo tras varios días apartado por unas molestias físicas.
La buena noticia del regreso del lateral se vio empañada, sin embargo, por las ausencias de Carlos Fernández y Agudín, que se quedaron trabajando en el gimnasio al margen del resto de sus compañeros a causa de sendas molestias. Ninguno de los dos pudo, por tanto, tomar parte en el trabajo sobre el césped pensado para pulir el sistema de juego de cara al choque ante el conjunto francés.
El entrenamiento dejó además un susto añadido. Dani Calvo sí arrancó la sesión con normalidad, pero tuvo que retirarse a los pocos minutos tras notar una pequeña molestia. Desde el club no se mostraron especialmente preocupados por la lesión del central, cuyo aspecto, a priori, no parece revestir gravedad, aunque su evolución se seguirá de cerca en las próximas horas. Pero todo hace indicar que podrá estar en el amistoso en el Tartiere.
La lista de ausencias se completa con los nombres de Chaira y Brandon, que continúan sin poder ejercitarse junto al resto del equipo, y con Hassan, que sigue trabajando al margen. Con todo, Calero pudo seguir dando forma a la idea de equipo que quiere presentar en el último test de pretemporada, en el que buscará últimas sensaciones antes de que arranque la competición oficial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batería externa más barata del mercado: podrás cargar hasta dos dispositivos a la vez
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
- El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros
- El Real Oviedo se reúne con René Ramos, agente de Alberto Reina, para negociar el futuro del medio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco