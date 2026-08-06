El Oviedo quiere hacer caja con Joaquín: el club solo contempla un traspaso o una cesión con opción de compra

El futuro de Joaquín Delgado se dirime estos días entre El Requexón y las oficinas del Tartiere, aunque todo apunta a que el desenlace pasa, inevitablemente, por hacer las maletas. Calero está decidiendo si quedarse con el ariete andaluz o decantarse por la opción de Víctor Mingo, que también se encuentra a examen de técnico de Parla. Pero según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Oviedo tiene, salvo sorpresa, prácticamente descartada la continuidad del delantero andaluz de cara a la presente temporada y trabaja para sacarlo del club antes de que se cierre el mercado, ya sea mediante un traspaso o mediante una cesión que incluya una opción de compra en función de objetivos. El club azul descarta, de este modo, desprenderse de él a través de una cesión simple, ya que quieren intentar sacar tajada por el ariete andaluz.

La decisión supone un jarro de agua fría para un futbolista al que, hace apenas unos meses, se le había prometido ficha del primer equipo para esta campaña. De hecho, cuando Delgado regresó a Oviedo el pasado mes de junio tras su cesión en el Barça B, el entorno del club daba por hecho que el ariete formaría parte de los planes de Julián Calero. Sin embargo, la llegada al Tartiere de hasta cuatro delanteros en este mercado estival (Chris Ramos, Víctor Mingo, Alexandru Isfan y Carlos Fernández) ha cambiado por completo el escenario. Joaquín y Mingo se disputan la plaza con los azules, y todo apunta a que será Joaquín el que termine saliendo.

Para entender el momento actual de Delgado hay que remontarse a enero de este año. El delantero, que ya se había proclamado máximo goleador de la Tercera Federación asturiana en su primera temporada como oviedista con 23 goles (determinantes en el ascenso del Vetusta a Segunda Federación), firmó en la primera mitad del curso 2025/26 un arranque arrollador: 14 tantos en solo 17 partidos, cifras que lo convirtieron en el máximo realizador de toda la categoría de bronce. Aquel rendimiento no pasó desapercibido y el Barça se hizo con su cesión hasta final de temporada, incluyendo una opción de compra fijada en 4 millones de euros. Antes de que se cerrara la operación, el Oviedo blindó la salida renovando el contrato del jugador dos temporadas más, hasta junio de 2028.

En el Barça B, Delgado firmó seis goles en algo más de 1.000 minutos y ayudó al filial catalán a pelear hasta el final por una plaza en el play-off de ascenso a Primera Federación. Su rendimiento despertó el interés de la propia directiva blaugrana, que llegó a sondear su compra en firme. El Barcelona intentó rebajar entonces la cláusula de los 4 millones pactados, llegando a poner sobre la mesa una oferta inferior, pero el Oviedo se remitió en todo momento a la cifra firmada en el acuerdo de cesión, tal y como informó este periódico. Finalmente, el club catalán optó por no ejecutar la opción de compra y el delantero regresó a Asturias el pasado mes de mayo con un balance de 37 goles en 50 partidos repartidos entre la Tercera y la Segunda Federación desde su llegada al conjunto ovetense.

El regreso de Delgado a la disciplina azul generó ilusión en un primer momento. Pero la política de fichajes desarrollada por la dirección deportiva en las últimas semanas ha terminado por despejar cualquier duda: los azules necesitan liberar fichas y la suya pende de un hilo.

Ante ese escenario, el club había manejado inicialmente la posibilidad de una nueva cesión, aprovechando que el futbolista tiene contrato en vigor hasta 2028 y que una hipotética explosión definitiva en el fútbol profesional podría revalorizarlo de cara al futuro. Sin embargo, esa vía parece haber quedado descartada: el Oviedo ya no contempla una salida a préstamo sin más y exige que cualquier cesión incluya una opción de compra, de forma que el club receptor quede forzado a formalizar el fichaje en propiedad al término de la temporada si se cumplen determinadas condiciones deportivas. Se trata de una fórmula con la que el club azul busca garantizarse un ingreso por el traspaso sin necesidad de reservar un hueco en la plantilla para un jugador con el que ya no cuenta. Eso sí: los azules descartan rescindir el contrato de Delgado, dejando claras las intenciones de sacar un rédito económico por el futbolista.

Y el interés por Delgado no falta. Varios equipos de Segunda División se han interesado en hacerse con los servicios del ariete. Uno de los que más interés tiene en el delantero es el Sabadell, recién ascendido de Primera Federación. Además, el delantero maneja también ofertas de clubes de Primera Federación y ha despertado interés en el extranjero, con Portugal como principal destino en el horizonte. El Estoril figura como el club luso más interesado en hacerse con sus servicios.

El propio entorno del jugador prefiere esperar antes de tomar una decisión. Delgado, mientras espera por la decisión final de Calero, aguarda a que aparezca un proyecto de Segunda División lo suficientemente atractivo antes de decantarse por cualquiera de las alternativas sobre la mesa, consciente de que su rendimiento en las dos últimas temporadas le sitúa en una posición de fuerza negociadora. Así las cosas, todo apunta a que la resolución de su futuro se dilatará hasta los últimos días del mercado, previsiblemente hasta el cierre de la ventana estival de fichajes.

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Lo que sí parece fuera de toda duda es la postura del Oviedo: el club, en el caso de que Calero no quiera incluir al de Utrera en sus planes, quiere desprenderse de Joaquín y no está dispuesto a repetir la fórmula de la cesión simple que utilizó el pasado mes de enero, aunque para ello tendrían que encontrar un club que acepte sus condiciones. La entidad azul confía en sacar partido económico de un delantero que sigue siendo uno de los mayores reclamos del fútbol formativo español por su capacidad goleadora.