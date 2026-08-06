Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
El conjunto escocés apuesta por el galo tras rechazar este una suculenta oferta de Arabia Saudí
El futuro de Haissem Hassan apunta cada vez con más fuerza hacia Escocia. El extremo del Real Oviedo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Celtic de Glasgow, después de que las negociaciones entre ambas entidades hayan avanzado de forma significativa en los últimos días. Aunque todavía restan detalles para cerrar la operación, el acuerdo se encuentra bien encaminado y el desenlace podría producirse en breve.
El internacional egipcio, una de las grandes sensaciones del conjunto azul desde su llegada al club, se ha convertido en una de las piezas más cotizadas del mercado tras su crecimiento deportivo y su destacado papel con su selección. El interés del Celtic no es nuevo, pero en las últimas jornadas los contactos se han intensificado hasta situar el traspaso en su fase decisiva.
La posible salida de Hassan supondría un importante ingreso económico para el Real Oviedo, que podría reforzar otras posiciones de la plantilla antes del cierre del mercado. Mientras tanto, el club escocés confía en incorporar al atacante cuanto antes para ponerlo a disposición de su técnico de cara al inicio de la temporada y a los compromisos europeos. Si no surge un giro inesperado en las conversaciones, Hassan está llamado a cambiar el Carlos Tartiere por Celtic Park en los próximos días.
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