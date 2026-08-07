Calero confirma el tiempo de baja de Chaira y habla sobre Hassan: “Es un jugador único, pero hay que encajar la economía del club”

Antes del último amistoso de pretemporada ante el Le Havre francés (Carlos Tartiere, 20:30 horas), Julián Calero, técnico del Real Oviedo, se pasó por la sala de prensa de El Requexón para valorar el momento de los azules y pasar revista al mercado.

El estado del equipo. “Está un poco con sobrecarga en general porque ha habido muchísimo trabajo y estamos en la última semana de pretemporada. Hay gente con molestias, como Aisar o Nacho, que tenemos que valorar si arriesgamos algo o nada. Calvo también tiene molestias, son normales y lógicas, pero hay que tener cuidado para que no sea más que eso. Carlos Fernández ha tenido que parar un par de días por molestias musculares. Hay que cuidar al equipo. Está todo el mundo con mucha ilusión y con ganas de que empiece a rodar el balón de verdad porque lo de ahora son balas de fogueo, no es fuego real”.

¿Chris Ramos y Estanis están para jugar?: “Sí, Chris ha venido bastante bien. Los jugadores te van llegando a última hora cada uno llega en un estado de forma. Es un poco heterogéneo y tenemos que andar ajustando las cargas, pero esos dos van a estar para el principio de liga. Es cierto que quizá no estén al 100%, pero mañana veremos a los dos porque me interesa saber en qué momento están. Aunque hoy en día en el fútbol no hay titulares y suplentes, hay los que empiezan el partido y los que lo terminan. Todos son igual de importantes y hay que convencerlos de ese rol porque a veces puedes guardarte alguna carta en partidos muy cerrados".

¿Espera muchos movimientos en la recta final de mercado?: “Tiene que haberlos, sí. Tengo que felicitar a la dirección deportiva porque están trabajando mucho y en la línea que todos queríamos. Tiene que haber salidas y alguna entrada seguramente también puede que haya. En el tramo final de mercado es cuando se mueven muchas cosas. Estamos a la espera de completar la plantilla con salida y entradas”.

Tienes 31 jugadores a disposición. “Son demasiados. Esto es el fútbol moderno. Quiero entrenar con menos jugadores porque creo que es sano tener una plantilla más reducida. Imagínate una plantilla de 31 en la que solo juegan 11, 20 no jugarían y habría un porcentaje grande de gente descontenta. Mi intención es tener una plantilla mucho más corta y eso va a significar que va a haber más salidas. Ahora es la parte de mercado que toca, en la que todo se acelera. Me gustaría una plantilla de 20-21 jugadores de campo y tres porteros porque si hay más cierro la puerta a los chicos de la cantera y no quiero eso. Quiero que tengan opciones de poder competir”.

Dieguito y Marco Esteban. “Su condición de sub-23 es buena porque tener a un jugador joven un año sin jugar pues no es bueno para ellos porque perderían ritmo competitivo. Queremos que los dos estén con nosotros el mayor grueso de tiempo posible. Estoy contento con ellos y también con otros, pero hay unos límites y no podemos tener una plantila de 31. Alguno tendrá que salir cedido para coger la jerarquía de un equipo como el Oviedo, que no somos un equipo cualquiera. Aquí para jugar hay que ser futbolista y hay que estar hecho. No todo el mundo puede jugar. Si alguno sale cedido no es porque no se confíe en él, es para que madure y se prepare para jugar”.

¿Qué le falta por mejorar al equipo?: “Nos faltan automatismos. Hemos trabajado mucho durante la pretemporada, pero el último día en Alemania nos faltaron algunos resortes que pensábamos que estaban más completos y el rival nos puso en su sitio. Nos falta rodaje, engranar algunas cosas y en este fútbol moderno como van llegando jugadores a cuentagotas pues tienes dos opciones, o meterlos y que se apañen y dar dos pasos atrás desde la perspectiva colectiva para que se adapten. Eso te impide poder seguir progresando, pero hay que hacerlo. Queremos que ese proceso se acorte lo máximo posible porque esa diferencia significa ganar o perder”.

Chaira: “Ilyas fue operado en el hombro y te incapacita entre dos o tres meses, pero es una lesión que te permite hacer muchas cosas con el tren inferior, eso no es lo mismo que un ligamento o una pierna. Sabemos que no podremos contar con él hasta octubre o noviembre”.

Hassan: “Todos lo conocemos y claro que nos podía encajar, pero también hay que encajar la economía del club, los deseos del jugador y las opciones de otros clubes. Tenemos un limite salarial y éramos conscientes de que tenían que producirse salidas y él era una de las posibilidades. Es un jugador único, de los muy importantes en ese sentido del juego, pero son las circunstancias y yo tengo que adaptarme”.

La renovación Alberto Reina. "Es fundamental porque es un jughador importante para nosotros que jerárquicamente nos da muchas cosas, y no solo dentro del campo. El club valora su capacidad y sería una muy buena noticia poderle renovar, sobre todo, para su cabeza. Quiero contar con él al 100% y dentro del campo me gustaría aprovechar su llegada, aunque también su capacidad para generar desde atrás cuando viene a recibir a un costado. Va a ser un todoterreno y lo vamos a ir adaptando a cualquier circunstancia".

¿En qué porcentaje está amoldada la plantilla a tu idea?: "Todavía estamos un poquito bajos en esa fusión y amoldamiento porque en el fútbol moderno, como dije antes, van llegando jugadores cada semana. Yo no me voy a quejar, me voy a adaptar. ¿El porcentaje? La semana que viene te lo digo, porque va a depender del resultado y de las sensaciones que me de el equipo. Ahí es dónde lo voy a comprobar, porque ahora mismo es mi ojímetro y a veces en el fútbol falla".

Además de un central, ¿qué más te gustaría reforzar?: "Es difícil. En la parte del central vamos a tener que cerrar a alguno porque andamos más escasos. El resto va a depender un poquito de las primeras sensaciones. Hay jugadores que nos están dando un buen nivel y tenemos que valorar si hay que complementarlo. Seguramente algún complemento de algún jugador polivalente o que nos pueda dar diferentes soluciones. Sí que vamos a necesitar a alguna cosa, pero estas últimas semanas nos van a poner un poco en el camino".

La conformación del centro del campo. “He visto que ha habido bastante controversia. Yo no me cierro nunca con ningún sistema ni ninguna idea. La gente te asocia o te cataloga, pero yo intento huir de ese tipo de situaciones. A veces me gusta jugar con doble pivote, pero otras me pide un pivote y dos interiores. Lo voy a ir adaptando a las necesidades de cada momento, son ideas complementarias”.

Enzo Pérez. “Tenemos que ser sensatos con él. Creo que los chicos jóvenes, como él, se están mostrando y compitiendo bien, pero tenemos que ser conscientes de que son jugadores que necesitan estar jugando. A la misma vez estar en el mundo profesional ha sido nuevo y a mí me ha gustado. Es un chico al que le podemos ir dando chance dependiendo de qué circunstancias. Con ellos hay que elegir el momento para que ni te pases de largo ni te quedes corto. Lo mejor que tiene es que es futbolista”.

La segunda parte en Alemania. “Lo que hicimos fue decir que lo que pasó en la primera parte no es el camino del Oviedo. Hicimos autocrítica, nuestro rival jugó bien pero dejamos de hacer ciertas cosas que nos convierten en un equipo vulnerable. Competitivamente estuvimos mucho mejor en la segunda, pero también futbolísticamente. Merecimos mucho más”.

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¿Cómo te gustaría acabar esta pretemporada?: “Me encantaría que hiciéramos un buen partido y que la gente estuviera contenta con lo que ha visto, que se vuelvan a retroalimentar con su equipo y que digan que nuestro equipo va a competir. A nivel futbolístico que patrones futbolísticos vuelvan a verse y que los jugadores crean en ellos. Si eso se da me iría más que satisfecho. El público en Oviedo no falla, así que los que no tenemos que fallar somos nosotros a ellos”.