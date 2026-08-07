El Celtic de Glasgow, cerca de Hassan: los detalles de una venta que puede ser histórica para el Oviedo

El Oviedo se prepara para una venta millonaria, histórica, al avanzar de forma considerable en el traspaso de Haissem Hassan, que, si nada se tuerce a última hora, continuará con su carrera en el histórico Celtic de Glasgow, de Escocia. La idea del extremo siempre ha sido la de mantenerse en Europa, en un entorno competitivo, y la propuesta del Celtic cumple con su deseo. También con el del Oviedo, a pesar de que la cantidad no se aproxima a la cifra fijada como cláusula de rescisión (12 millones de euros), pero que es decisiva para poder cuadrar el balance y encajar todas las piezas del tope salarial. Oviedo y Celtic ultiman desde ayer los detalles de un traspaso que podría ser oficial en los próximos días.

La negociación avanzada entre clubes fue desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital ayer y causó un gran revuelo entre los medios escoceses. Hace tiempo que el Celtic sigue las evoluciones de Hassan, aunque sin llegar a lanzarse por él. Hasta esta semana, en las oficinas del Carlos Tartiere, según informan fuentes cercanas a la negociación, solo se había recibido una propuesta de un club de Arabia Saudí. Era una propuesta potente en lo económico, con un contrato de larga duración y un sueldo lejos del alcance de muchos clubes europeos, pero el deseo del futbolista se impuso: no quería jugar en una liga competitivamente menor.

Así que Hassan dijo no a los millones de Arabia Saudí, consciente de que su caché se había disparado tras el pasado Mundial, en especial por su portentosa actuación contra Argentina en octavos de final, a la espera de nuevas propuestas. En este escenario ha irrumpido el Celtic, con una oferta que convence al Oviedo y que le ofrece al internacional por Egipto la posibilidad de mantenerse en Europa, en el foco principal, y además disputar competiciones europeas: juega ante el LASK de Austria la previa de la Champions League.

Para el Oviedo, la marcha de Hassan a cambio de una lluvia de millones se había convertido en el camino más directo para cuadrar los números tras la reconstrucción llevada a cabo con el descenso. Los azules se han deshecho de varios sueldos importantes y, además, tienen la ayuda por el descenso que LaLiga concede a los equipos que pierden la categoría, pero su ambición en el mercado estival, con varias operaciones por las que han pagado traspaso (Villahermosa, Samu Rodríguez y Estanis Pedrola, por ejemplo), hace que necesiten una venta importante para que el tope salarial se amplíe y todos los sueldos y pagos encajen en los márgenes de LaLiga.

En el traspaso de Hassan, del que no han trascendido cifras oficiales, aunque no estarán cerca de los 12 millones de euros de cláusula, también hay que tener en cuenta la parte que irá a parar al Villarreal. El Submarino Amarillo traspasó hace dos temporadas al extremo al Oviedo, pero se reservó un porcentaje de la plusvalía de su futura venta, que alcanza el 40 %. Es decir, el 40 % de la cantidad que supere el pago hecho en su día por el Oviedo irá a parar al Villarreal.