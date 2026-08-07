El Oviedo, pendiente del lateral derecho ante el Le Havre
El técnico carbayón cuenta con las bajas de Vidal, Aisar, Calvo, Ilic y Carlos Fernández para el último duelo de pretemporada
Para el último duelo de pretemporada antes de que comience lo de verdad, Julián Calero tendrá que innovar en el once que presente ante el Le Havre francés (Carlos Tartiere, 20:30 horas). El técnico del Oviedo afrontará el choque sin ningún lateral diestro puro por las molestias de Nacho Vidal y Aisar Ahmed, que les han dejado fuera de la convocatoria para este amistoso. Tampoco podrá contar con los también tocados Dani Calvo, Luka Ilic y Carlos Fernández, por lo que el preparador azul tendrá un total de cinco bajas.
En principio, ninguna de ellas reviste gravedad y se espera que todos estén disponibles para el inicio de la competición liguera el próximo sábado. Por ello, para evitar cualquier contratiempo mayor, el de Parla prefiere no arriesgar. Ese lateral derecho será una de las grandes incógnitas en un once que debería empezar a asemejarse a lo que se vea la próxima semana ante el Granada. Para esa demarcación, Calero reconoció que estaba valorando diferentes alternativas, entre ellas la de jugar con tres centrales (donde tampoco sobran los efectivos y Juan Cruz se uniría a Costas y Marco Esteban) y durante el último entrenamiento probó a Aldasoro en el flanco diestro. El que no tendrá la oportunidad será Lamine ni Adri Fernández, que ni han sido convocados ni han entrenado con el primer equipo.
Durante el entrenamiento de esta mañana, Dani Calvo, Aisar y Nacho Vidal realizaron el calentamiento junto al resto de sus compañeros y posteriormente trabajaron al margen para cuidar sus molestias. Carlos Fernández ni siquiera se calzó las botas y se quedó trabajando en el interior de las instalaciones azules.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
- Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
- Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
- Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
- El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
- El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba