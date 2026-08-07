El Oviedo, pendiente del lateral derecho ante el Le Havre

Para el último duelo de pretemporada antes de que comience lo de verdad, Julián Calero tendrá que innovar en el once que presente ante el Le Havre francés (Carlos Tartiere, 20:30 horas). El técnico del Oviedo afrontará el choque sin ningún lateral diestro puro por las molestias de Nacho Vidal y Aisar Ahmed, que les han dejado fuera de la convocatoria para este amistoso. Tampoco podrá contar con los también tocados Dani Calvo, Luka Ilic y Carlos Fernández, por lo que el preparador azul tendrá un total de cinco bajas.

En principio, ninguna de ellas reviste gravedad y se espera que todos estén disponibles para el inicio de la competición liguera el próximo sábado. Por ello, para evitar cualquier contratiempo mayor, el de Parla prefiere no arriesgar. Ese lateral derecho será una de las grandes incógnitas en un once que debería empezar a asemejarse a lo que se vea la próxima semana ante el Granada. Para esa demarcación, Calero reconoció que estaba valorando diferentes alternativas, entre ellas la de jugar con tres centrales (donde tampoco sobran los efectivos y Juan Cruz se uniría a Costas y Marco Esteban) y durante el último entrenamiento probó a Aldasoro en el flanco diestro. El que no tendrá la oportunidad será Lamine ni Adri Fernández, que ni han sido convocados ni han entrenado con el primer equipo.

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Durante el entrenamiento de esta mañana, Dani Calvo, Aisar y Nacho Vidal realizaron el calentamiento junto al resto de sus compañeros y posteriormente trabajaron al margen para cuidar sus molestias. Carlos Fernández ni siquiera se calzó las botas y se quedó trabajando en el interior de las instalaciones azules.