La decisión del Real Oviedo con su cuarto delantero: Víctor Mingo, muy cerca de seguir vestido de azul

Julián Calero empieza a tener claro qué delantero quiere retener y cuál no entra en sus planes de cara a esta temporada. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la intención del Real Oviedo pasa, a día de hoy, por mantener a Víctor Mingo como pieza para el ataque y buscar una salida para Joaquín Delgado antes de que se cierre el mercado de fichajes, el próximo 1 de septiembre. Nada está cerrado de manera definitiva y todo podría variar en las próximas semanas en función de cómo evolucionen los movimientos del club, pero es el escenario que maneja la entidad azul en estos momentos.

Mingo se gana un sitio en los planes de Calero

Mingo, de 23 años, llegó este verano al Tartiere en propiedad tras desvincularse del Arenteiro, club en el que firmó una notable temporada como uno de los arietes más destacados del grupo 1 de Primera Federación. Desde su llegada a El Requexón ha ido ganándose un hueco entre los efectivos de Calero, y ayer dio un paso más para reivindicarse ante su entrenador. El delantero anotó de penalti, en el minuto 93, el gol que certificó la victoria del Oviedo por 3-2 ante el Le Havre francés, en el último amistoso de la pretemporada disputado en el Tartiere. Los normandos llegaron a adelantarse en dos ocasiones en la primera mitad, pero Youness y Reina fueron igualando el partido en cada ocasión hasta que Mingo, ya en el descuento, resolvió el choque desde los once metros. Tras el gol, el delantero no escondió su celebración, con gestos hacia la grada dejando claro que él está ahí y que cuenta consigo mismo para el proyecto. Y no es una decisión que se haya tomado a última hora. Desde que Mingo recaló en El Requexón, los azules no le han buscado acomodo fuera en ningún momento, esperando a conocer la decisión del técnico parleño, al que el ariete le encajó desde el primer momento. El Oviedo ha recibido intereses en su cesión por parte de varios equipos, pero nunca consideró ninguno, a expensas de los deseos de Calero.

El Oviedo busca una salida para Joaquín Delgado

Con el buen momento del ariete, el club encara con mayor tranquilidad la salida de Joaquín Delgado, tal y como ya adelantó este periódico el pasado 5 de agosto. El delantero de Utrera, máximo goleador del Vetusta en sus dos últimas campañas, no entra en los planes de Calero pese a que el propio club le había prometido en su día un hueco en la primera plantilla. El Oviedo quiere sacar partido económico de él antes de que acabe el verano y descarta repetir la fórmula de la cesión simple que empleó el pasado mes de enero, cuando lo cedió al Barça B con una opción de compra en torno a los cuatro millones de euros. Ahora la entidad azul busca un traspaso o, en su defecto, una cesión con opción de compra obligatoria, ligada a objetivos o a un traspaso posterior. Delgado cuenta con varias ofertas, tanto en Segunda División como en Primera Federación y del extranjero, con el Estoril portugués como uno de los clubes más interesados en hacerse con sus servicios.

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Todo apunta, por tanto, a que Calero se inclina por dar continuidad a Víctor Mingo y prescindir de Joaquín Delgado, aunque conviene recordar que se trata de la intención actual del club y no de una decisión cerrada. Quedan todavía semanas de mercado por delante y tanto la situación de Mingo como la de Delgado podrían variar en función de cómo evolucionen las negociaciones y el rendimiento de ambos futbolistas, empezando por el estreno liguero del próximo 15 de agosto ante el Granada en el Tartiere.