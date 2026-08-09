Pablo Agudín, centrocampista del Real Oviedo, cedido al Sant Andreu
El Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la cesión del joven centrocampista, de 18 años, que buscará minutos y continuidad en Primera Federación
O. O.
El centrocampista del Oviedo Pablo Menéndez Agudín jugará cedido la próxima temporada en el Sant Andreu. El Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la cesión del joven centrocampista, de 18 años, que buscará minutos y continuidad en Primera Federación para seguir avanzando en su formación.
Agudín militó el pasado curso en el Vetusta, aunque estuvo integrado de manera habitual en la dinámica del primer equipo. Con el filial azul disputó 19 encuentros en Segunda Federación y marcó tres goles. Además, participó en ocho partidos con el primer equipo. El centrocampista tuvo también la oportunidad de estrenarse en competición oficial con los mayores. Su debut llegó en la Copa del Rey frente al Ourense y posteriormente disputó sus primeros minutos en Primera División ante Osasuna.
El canterano azul es además un habitual de las categorías inferiores de la selección española. Agudín ha defendido la camiseta de España con las selecciones sub-16 y sub-17 y ya ha debutado con la sub-19. El Sant Andreu será ahora la siguiente parada en la trayectoria del centrocampista. El conjunto barcelonés competirá esta temporada en Primera Federación, una categoría en la que Agudín tendrá la oportunidad de sumar experiencia y continuidad antes de regresar al Oviedo.
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