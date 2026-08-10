El Real Oviedo cede al centrocampista Álex Cardero a la Cultural y Deportiva Leonesa

El Real Oviedo y la Cultural y Deportiva Leonesa han alcanzado un acuerdo para la cesión de Álex Cardero para esta temporada.

Formado desde categoría prebenjamín en la cantera azul, El Requexón ha sido el hogar futbolístico de Álex Cardero desde sus primeros pasos. Su progresión a lo largo de los años le llevó a debutar con el primer equipo en 2021 y a formar parte de la plantilla que logró el ascenso a Primera División.

La pasada campaña, Cardero afrontó una campaña de crecimiento lejos de la capital asturiana. Durante la primera parte del curso estuvo cedido en el Mirandés, con el que disputó 18 encuentros y anotó un gol. En el mercado de invierno, el centrocampista puso rumbo a Chipre para incorporarse al AEK Larnaca, donde participó en 13 partidos y volvió a ver portería en una ocasión.

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En total, Álex Cardero suma ya un total de 43 partidos disputados en Segunda División. Ahora, el centrocampista pone rumbo a León para continuar su crecimiento como futbolista en la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo que milita en Primera Federación.