El Real Oviedo espera al Celtic por Hassan: los azules, a punto de firmar el traspaso más alto de su historia

El culebrón del verano en El Requexón está cada vez más cerca de su desenlace. Haissem Hassan voló ayer a Londres, donde hoy por la mañana superó con resultado satisfactorio el reconocimiento médico exigido por el Celtic de Glasgow, club con el que firmaría hasta el verano de 2030 en una operación que LA NUEVA ESPAÑA adelantó ya el pasado 5 de agosto. Pese a este paso adelante, el conjunto escocés todavía no ha hecho oficial el fichaje, algo que tanto el club asturiano como el propio jugador esperan con auténtica impaciencia. Sin embargo, todas las partes están tranquilas, puesto que la operación parece cerrada, y se podría anunciar en las próximas horas.

La operación supone un balón de oxígeno para las cuentas del Oviedo. Según adelantó la cadena británica Sky Sports, el conjunto azul recibiría algo más de 7 millones de euros fijos por el traspaso, cantidad que podría ascender hasta cerca de 10,5 millones si se cumplen la totalidad de las variables pactadas, cifradas en torno a 3,5 millones adicionales. Se trata de la venta más importante de la historia del club asturiano. Pero del importe final, una parte no llega íntegra a las arcas ovetenses: el Villarreal, club de procedencia de Hassan, tiene derecho a un 40% de la operación en virtud de una cláusula pactada cuando el egipcio salió de La Cerámica. Descontada esa cantidad, la venta no llegaría a superar lo que sigue siendo el récord histórico del club: la venta más cara hasta la fecha en la historia carbayona estaba en manos de César Martín, defensa internacional en su día y actualmente vicepresidente del club azul. El zaguero fue traspasado en el verano de 1999 al Deportivo de la Coruña a cambio de 7,40 millones de euros. Hassan, con bonus o futuras ventas, tiene a tiro ese primer puesto. Tras César, se sitúan las ventas de Oli (6,6 millones) al Betis, y a continuación ya se sitúa otra operación de este mismo verano, la de Rahim al Bolonia a cambio de 3,5 millones de euros. En conclusión, se trata de un verano con cifras históricas en cuento a ventas.

Más allá del aspecto económico, el desenlace de este fichaje llega en un momento clave del mercado. En El Requexón esperan con cierta ansiedad que el trámite se resuelva cuanto antes, ya que el dinero de la venta permitiría inscribir sin contratiempos al resto de fichajes del verano antes del cierre del mercado y del estreno liguero de la próxima jornada. Para Hassan, de 24 años, el fichaje culminaría una escalada meteórica. Llegó al Oviedo como una apuesta más y se marcharía convertido en una de las sensaciones del último Mundial, donde dejó detalles de calidad con la selección egipcia —entre ellos una asistencia ante Argentina— que dispararon el interés de clubes de media Europa, desde el Marsella hasta conjuntos de Arabia Saudí, pasando por sondeos del Trabzonspor turco y el Lens francés. Para el Oviedo, la operación supone un espaldarazo económico; para el futbolista, un salto de calidad deportivo al recalar en un equipo habitual de competiciones europeas.

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La prisa, en cualquier caso, corre de cuenta del Celtic. El vigente campeón de Escocia disputa los días 18 y 25 de agosto la eliminatoria de la fase previa de la Champions League ante el LASK austriaco, y necesita cerrar cuanto antes su plantilla para tener a Hassan disponible en esa cita. Con todo encarrilado pero sin el anuncio oficial, el Oviedo aguarda la llamada del Celtic para dar carpetazo a su venta más importante de la historia. Todo apunta a que el acuerdo se hará oficial en las próximas horas.