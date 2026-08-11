El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Domínguez, que ya está en El Requexón
El central vigués, con 64 partidos en Primera División con el Celta, llega para reforzar la zaga carbayona en calidad de cedido
El Real Oviedo y el Celta de Vigo han alcanzado un acuerdo para la cesión de Carlos Domínguez para la presente temporada. El jugador, cuyo interés fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 17 de julio, ya se entrena en El Requexón.
Nacido en Vigo el 11 de febrero de 2001, el jugador gallego se formó en las categorías inferiores del combiando vigués. Tras ir quemando etapas en su formación, el zaguero debutó con el filial en el año 2020 en un choque que midió al Celta Fortuna ante el Zamora CF.
Ya en la temporada 2020/2021, Carlos Domínguez se estrenó con el primer equipo en un partido que enfrentó al RC Celta de Vigo ante el Villarreal CF en La Cerámica. Pese a su debut, el central siguió militando en el filial hasta que en la campaña 2023/2024 pasó a ser futbolista de la primera plantilla.
Con un total de 64 partidos jugados en Primera División con el RC Celta de Vigo, de lo cuales 13 fueron la temporada pasada, el jugador llega ahora al Real Oviedo en calidad de cedido para incrementar el nivel de la zaga carbayona y reforzar esa parcela del campo.
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