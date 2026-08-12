Aarón Escandell, tras su renovación: “Nunca ha habido presión para buscar una salida”

Aarón Escandell habla por primera vez tras su renovación como guardameta azul.

La renovación. "La negociación fue muy sencilla, ambas partes volcamos abiertamente todo lo que pensamos y siempre fuimos de la mano. En ningún momento nos queríamos ir. Fue muy fácil, en pocos días se habló, se negoció y el acuerdo fue sencillo".

Ofertas en Primera. "He estado siempre muy tranquilo. Desde que llegué al Oviedo me siento como en casa. Nunca ha habido presión para buscar una salida, en todo momento la comunicación ha sido buena. Nunca he tenido nada sobre la mesa desde Valencia, como tanto se dijo. Y aquí me gustaría aclarar que en una entrevista que hice allí se dijo que quería volver y es mentira. Tenía la cabeza aquí, me gusta el equipo que hay, el cuerpo técnico y, sobre todo, el día a día. Si estoy bien aquí, ¿para qué voy a moverme? Gracias a Pachuca y al club por la confianza".

La temporada. "No me gusta hacer comparaciones con nadie, pero pienso que no hay que echar la vista atrás. Hace dos años estábamos en Segunda y ahora es un equipo nuevo. Creo que se ha mantenido la base de años atrás y todo ello con un cuerpo técnico nuevo. Estamos adaptándonos a lo que nos pide el míster. Creo que llegaremos en las mejores condiciones".

El equipo. Lo que nos pide principalmente es que seamos un equipo, que estemos muy unidos. Si a alguno de los compañeros le pase algo, que el resto le reforcemos. Si caemos, caemos todos. Queremos ser un equipo en mayúscula".

Lo que le pide Calero. "Pues como todos, que pare. Y que si puedo mejorar con los pies, pues que lo haga, pero sin asumir riesgos. También incide mucho en la comunicación".

Costas y Calvo. "Es muy importante. Tener a tus compañeros de las últimas dos temporadas es muy positivo. Cuando tú conoces a los compañeros es mucho mejor y eso me hace estar más seguro".

Narváez. "Lo conozco dese hace dos años y es una gran persona. Trabaja mucho y el año pasado hizo una cosa muy difícil, que es sacarse la carrera y competir con el filial. Es responsable, con buena cabeza y tiene ganas de mejorar. Es una competencia muy sana, nos llevamos muy bueno. Bajo palos es muy bueno, es un gato. Sabe leer muy bien cuando hay que jugar en corto y en largo. Es alto y eso nos puede ayudar mucho. En el día a día siempre intenta mejorar, se queda en el gimnasio para trabajar y seguir mejorando. Es muy atento en los pequeños detalles".

Jesús Unanua. "Mi querido Jesús. Le tengo mucho cariño. Más allá de que él continuara o no, para mí es una persona que me ayuda mucho".

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La posibilidad de ser capitán. "No decido quiénes son los capitanes, eso es cosa del míster o del club, no lo sé. Así todo, no creo que eso deba ser importante. Lo verdaderamente importante es llegar el sábado y ganar al Granada".