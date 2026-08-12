Ya es oficial: el Real Oviedo cierra una venta histórica y se guarda un porcentaje sobre Hassan

El Real Oviedo y el Celtic de Glasgow han puesto punto final a semanas de negociación y han cerrado el traspaso de Haissem Hassan, una operación que LA NUEVA ESPAÑA adelantó en exclusiva el pasado jueves 6 de agosto y que entonces generó un notable revuelo tanto en España como en Escocia. El acuerdo incluye, además, una fórmula que cada vez es más habitual: el Oviedo no se desprende del todo de Hassan.

El Oviedo se guarda un 20% de la plusvalía

Según ha podido saber este periódico, el club azul se ha reservado un 20% de la plusvalía del futbolista de cara a un futuro traspaso. Es decir: si la temporada que viene el Celtic decide vender a Hassan por 25 millones y ahora lo compran por aproximadamente 10, al Oviedo le correspondería un 20% de 15 millones. Es la misma casuística con la que el propio Hassan recaló en Oviedo cuando la entidad carbayona lo compró en Villarreal. La decisión no es casual: en El Requexón han vivido en primera persona cómo el pasado Mundial disparó la cotización de Hassan, y no quieren perderse una eventual próxima subida si el egipcio cuaja en la liga escocesa y en la fase previa de la Champions League que afronta el Celtic en las próximas semanas.

Ninguno de los dos clubes ha confirmado cifras oficiales, pero todo apunta a una base fija en torno a los 6 millones de euros, con variables capaces de disparar el precio final. Si se cumplen todas las condiciones del contrato, el Oviedo podría firmar la venta más cara de su historia, por delante incluso de los 7,40 millones que pagó el Deportivo de la Coruña por César Martín en 1999 —hoy vicepresidente del club— y de los 6,6 millones que el Betis abonó por Oli. Bastante más atrás queda ya el traspaso de Rahim al Bolonia, cerrado este mismo verano por 3,5 millones.

El Villarreal también se lleva parte del traspaso

No todo ese dinero llegará íntegro a las arcas ovetenses. El Villarreal se reservó, cuando vendió a Hassan al Oviedo, un 40% de la plusvalía de una futura venta, es decir, de lo que exceda el millón y medio de euros que pagó entonces el club azul. Con la operación cerrada en 6 millones, al conjunto castellonense le corresponderían 1,8 millones, quedando el resto para un Oviedo que, además, podrá inscribir sin contratiempos al resto de fichajes del verano antes del cierre de mercado.

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El filtro competitivo ha sido determinante también para el jugador: Hassan ya había rechazado semanas atrás una jugosa oferta de Arabia Saudí por no sentirse atraído por el nivel de aquella liga, y ha preferido la exigencia europea que le ofrece el Celtic, actual campeón de Escocia.