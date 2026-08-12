La rajada de Juanma Castaño sobre un jugador del Real Oviedo: "No lo quiero en el Sporting, es un pufo"

La venta de Haissem Hassan al Celtic de Glasgow ha vuelto a colocar al extremo egipcio en el centro del debate futbolístico asturiano. Y Juanma Castaño no ha cambiado de opinión. El periodista gijonés fue rotundo al hablar del que está a punto de ser exjugador del Real Oviedo y dejó varias frases contundentes sobre un futbolista cuya cotización se ha disparado después de su paso por Asturias y de su participación en el Mundial.

"Hassan sigue sin gustarme. Es un pufo, un paquete", afirmó Castaño, antes de insistir en su valoración con otra sentencia: "Lo mejor que hizo el Sporting es desprenderse de Hassan". Las palabras se produjeron en un contexto muy especial para el periodismo deportivo asturiano, durante un homenaje de la Asociación de la Prensa Deportiva Asturiana a técnicos y periodistas de la región que estuvieron presentes en el Mundial. Castaño participó en SER Deportivos Gijón junto a Manfredo Álvarez y David González; a Antón Meana, de la SER; y a Edu Pidal, de RadioEstadio Noche, y el nombre de Hassan terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas.

El momento resulta especialmente llamativo por producirse justo cuando el egipcio acaba de protagonizar una importante operación de mercado. El Real Oviedo ha acordado su traspaso al Celtic por más de 6,5 millones de euros fijos y alrededor de 3,5 millones en variables, después de haber incorporado al futbolista en 2024 procedente del Villarreal por 1,5 millones. El club castellonense conservaba, eso sí, un porcentaje de la plusvalía de una futura venta.

"En el partido contra Argentina flipé"

Ni siquiera la actuación de Hassan en el Mundial, que contribuyó a aumentar su escaparate internacional y su valor de mercado, ha servido para convencer a Castaño. "En el partido contra Argentina flipé, pero yo no lo quiero en el Sporting", reconoció el periodista. Pero inmediatamente recurrió a una comparación para dejar claro que aquel encuentro no ha modificado su juicio sobre el extremo: "Tengo un reloj en casa parado que da la hora bien dos veces al día". Hassan llamó especialmente la atención durante el Mundial precisamente por su rendimiento ante Argentina, una actuación que elevó su perfil internacional y ayudó a despertar el interés del Celtic. Castaño fue todavía más explícito cuando se planteó la posibilidad de que el rendimiento posterior del jugador pudiera terminar desmintiendo sus críticas: "Me la suda", respondió.

La historia de Hassan tiene además todos los ingredientes para alimentar el eterno debate entre Sporting y Oviedo. El extremo jugó cedido en el Sporting durante la temporada 2023/24 antes de abandonar Gijón. Meses después acabó fichando por el eterno rival. En su presentación como futbolista carbayón, el propio Hassan explicó entonces que respetaba mucho al Sporting y agradecía la confianza recibida en Gijón, pero defendió que había elegido el Oviedo porque quería "crecer" en su carrera.

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Dos años después, el desenlace económico de aquella apuesta es difícil de ignorar. Hassan abandona el Oviedo rumbo a uno de los grandes históricos del fútbol europeo después de una operación que puede acercarse a los diez millones de euros contando las variables. Precisamente ahí intervino Manfredo Álvarez, que puso el foco en el negocio realizado por el conjunto carbayón. "La operación del Oviedo es para sacar a todos los dirigentes del Oviedo en carroza el Día de América", dijo.