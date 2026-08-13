El "8" de Cazorla se queda sin dueño en el nuevo Real Oviedo: estos son los nuevos dorsales

El Real Oviedo ya tiene dorsales para la temporada 2026/27. El club azul hizo pública la numeración de su plantilla y la lista deja un detalle que no ha tardado en llamar la atención: nadie llevará el número 8 que dejó Santi Cazorla. Entre el 7 de Ilyas y el 9 de Chris Ramos aparece un vacío especialmente significativo para el oviedismo. El dorsal que durante la última etapa de Cazorla en el Tartiere estuvo ligado a uno de los futbolistas más queridos de la historia reciente del club queda, al menos por ahora, sin propietario.

No es el único número con interés en una plantilla que presenta numerosos cambios. Narváez lucirá el 1, Aisar el 2, Juan Cruz el 3 y David Costas mantiene el 4. Youness llevará el 5, Villahermosa el 6 e Ilyas el 7, mientras que Chris Ramos se queda con el 9 y Reina portará el 10.

Jacobo González llevará el 11, Dani Calvo el 12 y Aarón el 13. Carlos Fernández aparece con el 14, Samu con el 15, Aldasoro con el 16 y Estanis con el 17. Completan la relación Mingo (18), Joaquín Delgado (19), Pablo Sáenz (20), Ilic (21), Nacho Vidal (22), Carlos Domínguez (23), Isfan (24) y Brandon Domingues (25).

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El Oviedo comienza así una nueva etapa y lo hace con nuevos nombres, nuevos protagonistas y nuevos dorsales. Hay uno, sin embargo, que de momento nadie ha querido (o podido) hacer suyo. El 8 de Cazorla sigue sin dueño.