Las primeras palabras de Carlos Domínguez como jugador del Real Oviedo: "El año pasado no vine y tengo muchas ganas de conocer el Tartiere"

Carlos Domínguez ya posa con la camiseta del Real Oviedo. El central habla por primera vez desde que llegó a El Requexón. El zaguero estuvo acompañado por Dani Bautista, exjugador azul, exdelegado del equipo y actual agente del jugador. "Ha sido nuestra primera opción", dijo David Fernández, director deportivo, quien lo presentó.

Los primeros días. "De momento bien. Ha sido todo muy rápido. Llegué el lunes y el martes ya estaba entrenando. Tenemos un grupo bastante bueno. Hay gente con mucha experiencia. De momento estoy contento y progresando".

Su llegada. "Cuando salió la opción y me dijeron que había interés, dije que sí. Es un club con mucha historia y me gustaba la idea de jugar en Oviedo. Cogí las maletas y me vine".

Su estilo de juego. "Tengo buena salida de balón. Me defino como un central contundente y juego aéreo. Quiero aportar esa contundencia. Jugar con tres atrás o con cuatro son esquemas diferentes. En mi primer año de sénior jugué como juega el Oviedo y se me dio bastante bien".

Su relación con Costas. "David es canterano del Celta. Hablé con él la temporada pasada y me dijo que Oviedo estaba muy bien. La decisión fue muy fácil. Tengo bastantes ganas de jugar. El año pasado no pude estar y quiero vivir el ambiente en primera persona".

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David Fernández. "El nivel de satisfacción es muy alto. Todas las partes estamos contentas. No sabría decir cifras. Las plantillas se dan por cerradas cuando cierra el mercado. Estamos satisfechos e inscribiremos a todos los futbolistas que estén disponibles para jugar. Jesús Martínez se informa a diario de todo lo que pasa aquí".