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El Real Oviedo anuncia a sus cuatro capitanes y a la leyenda que realizará el saque de honor ante el Granda

El portero Aarón Escandell, los defensas Dani Calvo y David Costas, y el lateral Nacho Vidal serán los encargados de liderar al equipo asturiano en su retorno a Segunda División

Nacho Vidal, Costas, Calvo y Aarón

Nacho Vidal, Costas, Calvo y Aarón / R.O.

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Real Oviedo ya conoce a sus capitanes para la temporada 2026/27. Tras la votación del vestuario, serán Aarón Escandell, Dani Calvo, David Costas y Nacho Vidal quienes porten el brazalete este curso, en el que los azules afrontan su regreso a Segunda División tras el descenso.

Escandell, portero de Carcagente, llegó al conjunto azul en el verano de 2024 procedente de la Las Palmas, tras rescindir su contrato con el club canario. Desde entonces se ha hecho con la titularidad bajo palos y afronta ya su tercera temporada como oviedista.

Más veteranos en la casa son Dani Calvo y David Costas, ambos incorporados en el verano de 2021 —el central oscense llegó del Elche y el gallego regresó procedente del Celta de Vigo, club en el que se había formado—. Los dos defensas, que ya lucieron el brazalete la pasada campaña, encaran ahora su sexta temporada consecutiva vistiendo de azul y se han convertido en referentes del vestuario tanto dentro como fuera del campo.

Completa el cuarteto Nacho Vidal, que llegó como agente libre en enero de 2025 y afronta ya su tercera campaña como oviedista tras asentarse en el lateral la pasada temporada.

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La noticia de los capitanes llega apenas unas semanas después de que Santi Cazorla anunciara su retirada definitiva del fútbol profesional, a los 41 años y tras 23 temporadas como jugador. El centrocampista de Llanera será quien realice el saque de honor este sábado, 15 de agosto, en el partido que abre la temporada en el Tartiere ante el Granada (19 horas). Un guiño simbólico del club a una de sus figuras más queridas justo en el arranque del curso en el que el equipo buscará el regreso inmediato a Primera División.

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