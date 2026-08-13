El Real Oviedo rescinde el contrato de Daniel Paraschiv, que se marcha libre

El Oviedo ha comunicado a Daniel Paraschiv la resolución de su contrato, por lo que el futbolista deja de pertenecer a la disciplina de la capital del Principado.

La entidad azul, en un comunicado, agradece al delantero su profesionalidad, compromiso y entrega durante su etapa como jugador azul, en la que defendió con orgullo los colores del club.

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El futbolista rumano llegó al Real Oviedo en 2024 y formó parte de una plantilla que quedará para la historia, la del regreso a Primera División. Ahora, el club le desea mucha suerte en sus próximos retos profesionales.