El Real Oviedo rescinde el contrato de Daniel Paraschiv, que se marcha libre
La entidad azul, en un comunicado, agradece al delantero su profesionalidad, compromiso y entrega
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O. O.
El Oviedo ha comunicado a Daniel Paraschiv la resolución de su contrato, por lo que el futbolista deja de pertenecer a la disciplina de la capital del Principado.
La entidad azul, en un comunicado, agradece al delantero su profesionalidad, compromiso y entrega durante su etapa como jugador azul, en la que defendió con orgullo los colores del club.
El futbolista rumano llegó al Real Oviedo en 2024 y formó parte de una plantilla que quedará para la historia, la del regreso a Primera División. Ahora, el club le desea mucha suerte en sus próximos retos profesionales.
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