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El Real Oviedo rescinde el contrato de Daniel Paraschiv, que se marcha libre

La entidad azul, en un comunicado, agradece al delantero su profesionalidad, compromiso y entrega

Paraschiv se lamenta de una ocasión fallada en un partido del Oviedo en el Tartiere. | JUAN PLAZA

Paraschiv se lamenta de una ocasión fallada en un partido del Oviedo en el Tartiere. | JUAN PLAZA

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O. O.

El Oviedo ha comunicado a Daniel Paraschiv la resolución de su contrato, por lo que el futbolista deja de pertenecer a la disciplina de la capital del Principado.

La entidad azul, en un comunicado, agradece al delantero su profesionalidad, compromiso y entrega durante su etapa como jugador azul, en la que defendió con orgullo los colores del club.

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El futbolista rumano llegó al Real Oviedo en 2024 y formó parte de una plantilla que quedará para la historia, la del regreso a Primera División. Ahora, el club le desea mucha suerte en sus próximos retos profesionales. 

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